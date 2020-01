La Juventus pronta a mettere a segno un colpo che punta a rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri per la seconda parte di stagione.

La Juventus pronta a mettere a segno un colpo che punta a rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri per la seconda parte di stagione. I bianconeri sarebbero infatti pronti a mettere a referto un acquisto di qualità che diventi di conseguenza un perno della vecchia signora. Una opzione da tenere quindi in considerazione e che potrebbe aprire a nuovi scenari nei prossimi giorni, infiammando le ultime ore del mercato invernale.

Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro

Il direttore sportivo Paratici starebbe fortemente pensando al calciatore che sarebbe un tassello fondamentale per andare a concorrere con i top club europei in Champions League per la vittoria dell’importante competizione, e poi darebbe una svolta anche nella lotta con l’Inter per la vittoria del campionato italiano. Non sarà però facile portare il calciatore a Torino siccome c’è la concorrenza di Paris Saint Germain e Barcellona, entrambe interessate al talentuoso esterno che ha manifestato la propria volontà di lasciare il club attuale.

Calciomercato Juventus, il colpo da novanta

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, Fichajes.net, la squadra di Ronaldo sarebbe fortemente interessata a Kimmich, laterale del Bayern Monaco in rotta con i bavaresi. L’addio aprirebbe a nuove porte, e tra queste anche quella che porta in Italia e più nello specifico alla stessa Juve. Si tratterebbe di una trattativa da intavolare in tempo record siccome il mercato chiude tra meno di tre giorni però tutto potrebbe accadere, senza sottovalutare l’inserimento di Barcellona e Paris Saint Germain che vedono nel talentuoso classe ’95 una risorsa che può dare quel qualcosa in più ai rispettivi club.

