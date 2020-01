Calciomercato Juventus, decisione a sorpresa: in bilico

La Juventus vorrebbe cedere i giocatori scontenti della rosa di Sarri per non creare ulteriori malcontenti: ultimi giorni frenetici

Tutto cambia velocemente nel calcio. La Juventus starebbe chiudendo diversi colpi in uscita per ridare maggiore serenità alla formazione bianconera dopo la sconfitta contro il Napoli. La sua cessione è in programma già da diverse settimane, ma ora lo scenario potrebbe cambiare sensibilmente.

Calciomercato Juventus, Emre Can

Juventus, Ronaldo fa ‘fuori’ Emre Can (Getty Images)

Il centrocampista tedesco della Juventus, Emre Can, sarebbe ad un passo dall’addio: sulle sue tracce c’è il forte interessamento del Borussia Dortmund, pronto ad offrire 25 milioni per il giocatore. Finora l’ex Liverpool è stato impiegato pochissimo da Sarri non venendo nemmeno inserito nella lista della Champions League. A sorpresa, inoltre, potrebbe arrivare anche la decisione di continuare la sua avventura in maglia bianconera visto il passare delle ore.

Anche in Premier il tedesco piace tanto con Everton e Tottenham interessate al giocatore, ma finora i contatti non sono così frequenti. Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro con la possibilità di arrivare alla scelta definitiva intorno alla situazione di Emre Can, che ha tanta voglia di riscattarsi dopo mesi negativi.

