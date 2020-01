Calciomercato Inter, pace fatta | Torna il grande escluso

L’Inter continua a pensare anche alle operazioni in vista della prossima stagione: sembra tutto fatto per il suo ritorno dopo gli ultimi mesi

Attualmente le attenzioni dell’Inter sono tutte convogliate nell’immediato presente per cercare di recuperare altri punti in classifica alla Juventus. Dopo i tre pareggi consecutivi collezionati in Serie A, Antonio Conte cercherà di far tornare serenità alla formazione nerazzurra. Un periodo poco positivo può capitare a tutti: i regali, tanto desiderati, sul fronte mercato sono arrivati come Young, Moses e Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Paqueta | Scambio a sorpresa con il Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asta in Europa per il centrocampista in uscita

Calciomercato Inter, ritorno al Man Utd per Sanchez

Come svelato dal tabloid Daily Star, invece, è sempre in bilico anche la posizione dell’attaccante di proprietà del Manchester United, in prestito all’Inter, Alexis Sanchez. Finora la sua stagione non è stata entusiasmante a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori per diversi mesi: ora con l’espulsione di Lautaro Martinez, il cileno potrebbe trovare più spazio nelle rotazioni di Conte. Secondo il Daily Star, inoltre, i Red Devils non avrebbero intenzione di farlo riscattare dal club italiano senza cederlo nemmeno ad altre squadre: l’obiettivo è quello di richiamarlo al termine della stagione per il ritiro estivo del Manchester United. Una pace improvvisa e inattesa tra giocatore e club dopo gli screzi della scorsa estate verosimilmente legata all’addio di Solskjaer.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, affare a sorpresa | C’è lo scambio!

Visti i primi mesi all’Inter, la notizia rilanciata dall’Inghilterra ha sbalordito tutti: Sanchez deve ritrovare ritmo partita e gol. Già dalla prossima settimana l’attaccante cileno potrebbe fare coppia con Lukaku: inoltre, l’esplosione di Lautaro gli ha chiuso ulteriormente spazio. Il futuro del cileno è sempre indecifrabile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Emre Can | L’ammissione di Paratici

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, emergenza Sarri | Colpo dall’Ajax!

Calciomercato Juventus, scambio con il PSG per il laterale

S.I.