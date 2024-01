NBA, “È la schiacciata del secolo”: la dichiarazione fa discutere

Fa discutere il commento di James Worthy sulla schiacciata di LeBron James nel derby contro i Los Angeles Clippers

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio è andata in scena una delle partite più sentite in NBA, con i Los Angeles Lakers che hanno interrotto una striscia di 10 sconfitte nelle ultime 13 partite i “cugini” dei Clippers imponendosi per 106-103.

Protagonista assoluto della gara è stato, naturalmente, LeBron James, autore di una prestazione da 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, risultando il miglior realizzatore della gara ed entrando negli highlight reel con una schiacciata da poster su Paul George che ha lasciato senza parole i compagni, gli avversari e i tifosi di entrambe le squadre.

Chi certo non è stato a corto di parole è stato James Worthy, ex giocatore proprio dei Los Angeles Lakers che, nel post partita, ha esaltato il Re definendo il suo gesto atletico “la schiacciata del secolo”, probabilmente a causa della sua età. Il numero 23 ha infatti compiuto da poco 39 anni, essendo nato il 30 dicembre 1984.

NBA, Worthy esalta LeBron: “È la schiacciata del secolo”: polemiche online

Una dichiarazione sicuramente pesante, che ha fatto molto discutere i tifosi. A dispetto dello stupore dato dal fatto che un uomo di quasi quarant’anni, ormai vicino alla fine della propria carriera, sia in condizioni fisiche tali da permettergli una giocata del genere, molti segnalano la totale mancanza di difesa da parte di Paul George, che non ha neanche alzato le braccia per contrastare il gesto di LeBron.

Altri, invece, fanno notare che, pur considerando l’età e il gesto atletico, la schiacciata non è neanche tra le migliori della carriera di James, portando ad esempio la famosa schiacciata eseguita ai tempi dei Miami Heat su assist in alley oop del compagno di squadra Dwyane Wade, che è stata immortalata in una delle foto più famose della storia del basket.

C’è anche chi, invece, porta ad esempio altri nomi, come ad esempio Ja Morant, autore di una giocata da poster contro i Minnesota Timberwolves poco meno di due anni fa, effettuata staccando dalla linea del tiro libero, o quella dello stesso Morant su Victor Wembanyama questa stagione. Oppure Emmanuel Ginóbili, autore di una schiacciata forse non spettacolare ma iconica proprio contro i Miami Heat del Re durante le NBA Finals 2014, resa ancora più memorabile qui in Italia dal commento di Flavio Tranquillo.

Altri ancora invece si soffermano sulla dichiarazione in sé, accusando Worthy di esaltare troppo LeBron, unendosi a tutta una schiera di fan e opinionisti che sono sempre pronti ad esagerare qualsiasi cosa fatta dal 23 dei Lakers, pur di mettere il suo nome in cima alla lista dei migliori giocatori di sempre.