WWE, John Cena annuncia il ritiro: i possibili scenari per l’addio

Uno dei wrestler più popolari e vincenti della storia ha annunciato il ritiro: nel 2025 inizierà il tour d’addio di John Cena, ecco i possibili scenari

Chiunque sia stato bambino o ragazzino nei primi anni 2000 sicuramente conosceva il nome di John Cena anche prima dei suoi ruoli nella saga di Fast and Furious o nella serie TV Peacemaker. Chi scrive aveva dieci anni quando, nel 2004, il wrestling ebbe il suo periodo di boom in Italia e gli show della WWE, in particolare SmackDown, divennero un appuntamento imperdibile per i ragazzi di quegli anni.

In quel periodo, John Cena era uno dei volti di punta dello show blu come campione degli Stati Uniti prima e campione WWE successivamente, dopo la vittoria contro il “cattivo” John Bradshaw Layfield a WrestleMania 21. Il personaggio del Doctor of Thuganomics, il rapper che prendeva in giro i suoi avversari con promo in rima, ebbe un successo clamoroso anche qui in Italia, contribuendo a rendere Cena uno dei wrestler più conosciuti e amati al mondo.

WWE, John Cena si ritira: tour d’addio nel 2025

Durante l’ultimo Premium Live Event della WWE, Money In The Bank, svoltosi il 6 luglio 2024, il bostoniano, che ad aprile ha compiuto 47 anni, ha annunciato che la sua carriera sta volgendo al termine e che il 2025 sarà il suo ultimo anno sul ring. Proprio per questo il prossimo anno sarà dedicato ad un vero e proprio tour d’addio per il 16 volte campione del mondo, che ha annunciato una serie di apparizioni che chiuderanno la sua straordinaria carriera.

Proprio per questo iniziano a rincorrersi voci e idee per i suoi ultimi incontri, con i fan impegnati a pensare a possibili scenari da realizzare durante l’anno e dream match da vedere prima del ritiro definitivo. Il primo nome che viene in mente è senza ombra di dubbio quello di Randy Orton: i due hanno fatto parte della famosa “class of 2002” della OVW e, dalla metà degli anni Duemila, sono stati tra i più importanti nomi della federazione. I loro scontri passati non hanno mai avuto quell’epicità e quel senso di grandiosità che la WWE avrebbe voluto, ma ora la situazione è decisamente cambiata.

Altro nome che si fa spesso e che potrebbe essere uno degli ultimi avversari di Cena è quello di CM Punk. Il wrestler di Chicago, tornato in WWE dopo quasi 10 anni di assenza, è stato sicuramente uno dei più grandi rivali del leader della CeNation, con il famoso feud dell’estate 2011 che ha riportato molti fan a seguire la disciplina dopo anni di buio. Punk ha espresso grande interesse a lavorare ancora con il bostoniano, e un loro ultimo scontro dovrà sicuramente essere parte di questo farewell tour.

Tour che potrebbe comprendere anche un match contro Cody Rhodes. L’American Nightmare sembra essere il nuovo top face della federazione e uno scontro tra loro due potrebbe segnare quel passaggio di consegne che a suo tempo, con un Roman Reigns ancora rigettato e fischiato dal pubblico, non aveva funzionato. Allo stesso tempo, però, un match con Cody potrebbe essere anche una grande occasione per lo stesso Cena.

Il palmarès del classe ’77, infatti, conta ancora 16 titoli mondiali, con l’ultimo vinto alla Royal Rumble 2017 contro AJ Styles e perso solo tre settimane dopo ad Elimination Chamber a vantaggio del compianto Bray Wyatt. Una vittoria di Cena gli permetterebbe di conquistare il diciassettesimo alloro massimo della sua carriera, superando finalmente il record di Ric Flair, almeno per la WWE (poiché alcuni dei titoli del Nature Boy non sono stati ufficialmente riconosciuti dalla compagnia). Se proprio qualcuno dovesse battere questo record, Cena si è guadagnato questo onore più di chiunque altro, e questa potrebbe essere la più degna conclusione di una carriera straordinaria.