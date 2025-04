De Zerbi torna in Italia: svela il prossimo club, l’annuncio

Un momento decisivo questo per il futuro degli allenatori italiani e dei loro club, perché ci sono risvolti importanti anche per Roberto De Zerbi che può tornare in Serie A.

E’ una situazione ben chiara questa che può portare alla svolta in panchina del club italiano che ha ora la forza e la possibilità di puntare su quello che da anni è considerato in giro per l’Europa uno dei giovani allenatori italiani più promettenti per il futuro. Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può quindi accadere perché Roberto De Zerbi è stato più volte accostato al campionato italiano e ormai ci siamo per quella che può essere la sua prossima avventura.

Svolta possibile per la panchina di un club italiano perché ora quello che può cambiare da un momento all’altro può essere proprio il futuro di Roberto De Zerbi accostato più volte a panchine di club di Serie A. Dopo aver fatto vedere tutte le sue qualità con il Sassuolo ha provato esperienze all’estero e con Brighton e Marsiglia che ha ottenuto maggiori successi. Adesso però l’allenatore guarda al futuro e la possibilità di approdare di nuovo in Italia.

Calciomercato: convincono De Zerbi a tornare in Italia

Nonostante abbia firmato solo la scorsa estate con il Marsiglia che può arrivare ora una nuova occasione per De Zerbi in vista del futuro prossimo. Perché proprio tra qualche mese in estate il tecnico potrebbe anche pensare di tornare in Italia dove ha il gradimento di diversi club importanti che ci proveranno.

Arrivano conferme importanti che riguardano il futuro di Roberto De Zerbi perché a parlare è stato proprio il giovane allenatore che dopo alcune sconfitte consecutive ottenute sulla panchina del Marsiglia ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di lottare per il secondo posto e di restare soddisfatto.

Un chiaro segnale anche al club perché ora De Zerbi vuole fare uno step successivo nella propria carriera e se non dovesse essere in linea con la società allora può anche valutare l’addio.

In Italia su De Zerbi ci sono fortemente Milan, Roma, Juve e Napoli che lo seguono da anni e occhio anche a quello che può accadere da un momento all’altro nell’ottica di quello che può essere un suo ritorno nel campionato italiano dopo anni di esperienza all’estero.