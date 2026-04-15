Lewandowski-Milan, pista calda ma non per tutti: il nodo è l’età

Lewandowski nel mirino del Milan: trattativa in corso tra opportunità a parametro zero e dubbi legati a età e strategia

Il mercato estivo si avvicina e i grandi club iniziano a muoversi in anticipo, soprattutto quando sul tavolo compaiono occasioni fuori scala. I parametri zero di livello internazionale continuano a rappresentare opportunità difficili da ignorare.

In questo contesto, anche il Milan valuta profili capaci di alzare immediatamente il livello della squadra. L’obiettivo è chiaro: aggiungere esperienza, leadership e gol in un reparto offensivo che ha mostrato limiti evidenti.

Tra suggestioni e trattative, però, non tutte le idee trovano lo stesso consenso all’interno della società.

Lewandowski nel mirino del Milan: trattativa aperta ma restano dubbi

Robert Lewandowski è finito nel radar del Milan in vista dell’estate. Il suo contratto con il FC Barcelona è in scadenza e l’ipotesi di un trasferimento a parametro zero rende l’operazione particolarmente interessante.

I contatti con l’entourage del giocatore, guidato dall’agente Pini Zahavi, sarebbero avviati da tempo. Nelle ultime settimane si sono intensificati, con incontri mirati a capire margini e condizioni di un possibile accordo.

Dietro l’operazione c’è la volontà di inserire in rosa un attaccante di caratura internazionale, capace di garantire gol immediati e peso nello spogliatoio. Un profilo simile a quello di altri colpi esperti tentati negli ultimi anni.

La concorrenza però è forte. Oltre al Milan, anche la Juventus segue la situazione, mentre dagli Stati Uniti è arrivata una proposta economicamente molto allettante dalla MLS. Una corsa a tre che potrebbe allargarsi nelle prossime settimane.

Nonostante l’interesse concreto, all’interno del club rossonero non c’è totale convergenza. La dirigenza valuta attentamente costi e prospettive, soprattutto considerando l’età del giocatore.

Lewandowski, pur avendo superato i 35 anni, continua a essere estremamente prolifico. I numeri stagionali confermano una continuità realizzativa di alto livello, tra campionato e competizioni europee.

Il vero nodo riguarda la strategia futura. Da una parte c’è l’idea di puntare su un campione affermato per un impatto immediato, dall’altra la volontà di costruire una squadra più sostenibile nel lungo periodo, con investimenti su profili più giovani.

In questo equilibrio si gioca la decisione finale. Il Milan valuta, osserva e prende tempo, consapevole che un’operazione del genere può cambiare gli equilibri tecnici ma anche economici.

Per ora la pista resta aperta, ma tutt’altro che definita. E il futuro di Lewandowski, tra Italia, Stati Uniti e possibili nuove destinazioni, resta ancora tutto da scrivere.