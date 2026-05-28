Inter, arriva la beffa per Palestra? Una big europea all’assalto

Palestra divide l’Europa: il talento dell’Atalanta che può cambiare gli equilibri. Piace all’Inter ma può arrivare la beffa clamorosa per Marotta

Quanto vale davvero un giovane quando tutti iniziano a guardarlo nello stesso momento? A Bergamo questa domanda se la stanno facendo da settimane. Perché ci sono giocatori che crescono nel silenzio, quasi lontani dai riflettori, e poi improvvisamente diventano il centro di una battaglia di mercato destinata a lasciare il segno.

È il caso di Marco Palestra, esterno destro classe 2005 che, dopo una stagione di maturazione al Cagliari, si è preso le attenzioni di mezza Europa. Non soltanto dell’Inter, che segue il ragazzo da tempo, ma anche del Manchester City, pronto a inserirsi con forza. E quando un club inglese di quel livello muove passi concreti, il mercato cambia velocità.

La sensazione, in queste ore, è che attorno al talento di proprietà dell’Atalanta si stia costruendo qualcosa di molto più grande di una semplice trattativa estiva. Perché Palestra non rappresenta soltanto una scommessa per il futuro: è uno di quei profili moderni che oggi fanno impazzire gli scout europei.

Palestra, crescita silenziosa e attenzione internazionale

Nell’ultima stagione al Cagliari, il laterale italiano ha mostrato personalità, continuità e soprattutto maturità tattica. Trentasette presenze, un gol e quattro assist raccontano soltanto una parte della sua crescita. Chi lo ha osservato da vicino sa bene quanto il suo impatto sia andato oltre i numeri.

Velocità, corsa, capacità di leggere entrambe le fasi e una tranquillità sorprendente nei momenti complicati. Sono dettagli che nel calcio moderno fanno la differenza. E infatti sia l’Inter sia il Manchester City hanno iniziato a seguirlo con sempre maggiore convinzione.

A rendere ancora più interessante la situazione c’è un elemento fondamentale: l’Atalanta non è costretta a vendere. I conti del club bergamasco restano solidi, anche grazie alla possibile cessione di Ederson al Manchester United per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Tradotto: chi vuole davvero Palestra dovrà presentarsi con un’offerta pesante. La famiglia Percassi considera il ragazzo uno dei prospetti più interessanti usciti negli ultimi anni dal sistema Atalanta e non ha alcuna intenzione di svenderlo.

Da Savona al futuro di Sarri: l’Atalanta si muove in anticipo

Eppure, proprio il fatto che il club stia già osservando possibili alternative racconta quanto il mercato possa diventare imprevedibile. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, avrebbe individuato in Nicolò Savona il possibile sostituto ideale nel caso in cui arrivasse l’offerta irrinunciabile.

Savona, reduce dalla sua prima esperienza inglese con il Nottingham Forest, resta un profilo molto apprezzato da Giuntoli fin dai tempi della Juventus. Nonostante l’infortunio al ginocchio che ne ha rallentato il percorso, il terzino classe 2003 ha lasciato segnali interessanti: 20 presenze, due gol e due assist in Premier League non passano inosservati.

Sul tavolo, intanto, resta anche il progetto tecnico di Maurizio Sarri, che potrebbe ritrovarsi a gestire una squadra profondamente diversa rispetto a quella immaginata solo poche settimane fa. Perché il calcio italiano continua a vivere questa contraddizione: valorizzare giovani talenti e poi resistere all’assalto economico dei grandi club europei.

Ed è proprio qui che si giocherà la partita più delicata. L’Atalanta proverà a trattenere il suo gioiello, ma davanti a certe cifre anche le certezze più solide possono vacillare. E allora viene naturale chiedersi: quanto tempo resta davvero prima che Marco Palestra faccia il salto definitivo verso il calcio che conta?