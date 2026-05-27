Juve, tra certezze e sacrifici: il messaggio di Comolli apre nuovi scenari

La Juventus guarda già alla prossima stagione: il messaggio di Comolli allarma tutti, c’è aria di spending review con due cessioni pesanti

Certe estati si capiscono già dalle prime parole. Non dai colpi di mercato, non dalle fotografie con le nuove maglie, ma dai toni utilizzati davanti ai microfoni. E quelle pronunciate da Damien Comolli hanno lasciato una sensazione precisa nell’ambiente bianconero: la Juventus non vuole ridimensionarsi, anche se il colpo della mancata qualificazione in Champions League continua a fare male.

C’è però un dettaglio che racconta più di mille slogan. Quando un dirigente parla apertamente di “fallimento”, significa che dentro la Continassa qualcosa si è incrinato davvero. Eppure, nel mezzo di una stagione da dimenticare, il club ha scelto di non smontare tutto. Nessuna rivoluzione in panchina, fiducia confermata a Luciano Spalletti e un messaggio chiaro ai tifosi: il progetto continua. Ma a quale prezzo?

La risposta potrebbe arrivare dal mercato. Perché dietro la difesa pubblica dell’allenatore e della dirigenza, si nasconde una realtà molto più concreta: la Juve dovrà fare scelte pesanti. E qualcuno, inevitabilmente, rischia di partire.

Comolli blinda Yildiz ma prepara una Juve diversa

Nel corso della sua intervista, Comolli ha usato parole forti ma anche molto lucide. Ha ammesso le responsabilità della società, ha parlato di equilibrio finanziario e ha ribadito la volontà di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La frase che ha acceso subito il dibattito, però, riguarda Kenan Yildiz. “Yildiz non si muove”, ha dichiarato senza esitazioni. Una presa di posizione netta, quasi rara nel calcio moderno. Il talento turco viene considerato il volto del futuro bianconero, il simbolo tecnico e mediatico da cui ripartire.

Dietro questa sicurezza, tuttavia, emerge anche un altro concetto: per mantenere sostenibile il progetto serviranno sacrifici. E non marginali. La società valuta la possibilità di cedere almeno un titolare importante per rispettare i parametri del fair play finanziario UEFA.

I nomi sul tavolo non sono secondari: Bremer, Cambiaso, Thuram, Kalulu e Conceiçao. Profili che rappresentano l’ossatura della squadra. Ed è qui che si percepisce il vero equilibrio delicato della nuova Juve: costruire una squadra competitiva senza perdere qualità e leadership.

Il caso Vlahovic resta aperto: tra rinnovo, attese e tentazioni

Se c’è una situazione che racconta perfettamente il momento bianconero, è quella di Dusan Vlahovic. Le parole di Comolli sono sembrate sincere, quasi prudenti: “Vorremmo continuare con lui, ma dipende anche da Dusan e da suo padre”.

Tradotto: la volontà della Juve esiste, ma il rinnovo è ancora lontano. E il tempo, in questi casi, pesa. L’attaccante serbo piace a diversi club europei. Il Chelsea osserva, il Bayern Monaco ha riallacciato i contatti, mentre il Napoli si è mosso sottotraccia attraverso Giovanni Manna, che conosce bene l’ambiente juventino.

La sensazione è che Vlahovic stia aspettando un ultimo segnale forte da Torino. Anche perché il rapporto con Spalletti appare molto positivo. Il tecnico crede nel centravanti serbo e lo considera centrale nel proprio progetto tattico.

Ma il calcio moderno corre veloce. E quando una trattativa si trascina troppo a lungo, i rischi aumentano. La Juventus lo sa bene: perdere Vlahovic significherebbe non solo rinunciare al suo numero 9, ma dover ripensare completamente l’attacco.

Per questo le prossime settimane saranno decisive. La Juve ha scelto di proteggere alcune certezze e difendere la propria identità, ma il mercato spesso obbliga a compromessi inattesi. E allora la domanda resta lì, inevitabile: quanto può cambiare davvero una squadra che vuole tornare grande senza tradire il proprio futuro?