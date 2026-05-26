Vlahovic: Un Vertice Decisivo con la Juve per il suo Futuro nel Calcio

Un tavolo, tre sedie. Dusan, papà Milos e la Juve. Fuori scorrono le ore, dentro si misura il peso delle parole. È qui che il calcio diventa destino, non solo numeri.

Un altro appuntamento. Di nuovo Dusan Vlahovic accanto a papà Milos. La Juve ascolta, domanda, pesa i dettagli. Il club ha un’idea chiara: la priorità del mercato resta il centravanti. Dentro o fuori, però, serve una rotta. E quel vertice nasce per fissarla.

Niente fumo. La Juventus vuole sapere se Vlahovic sarà il volto della prossima stagione o la leva per nuove mosse. L’ambiente lo sa. Gli spogliatoi lo percepiscono. I tifosi aspettano, e non a caso. Vlahovic non è un nome qualsiasi. È un progetto tecnico e finanziario insieme.

Un dato solido c’è. Il suo contratto scade nel 2026. Fu firmato nel gennaio 2022, quando il club investì circa 70 milioni più bonus per strapparlo alla Fiorentina. L’ingaggio è pesante per i conti bianconeri. È qui che il tavolo si fa stretto: riformulare l’accordo, allungarlo, o valutare la cessione in presenza di un’offerta reale. Al momento, su proposte concrete dall’estero non ci sono conferme pubbliche: le voci ci sono, i documenti no.

Il punto tecnico: cosa chiede la Juve al suo nove

Dal campo arrivano indizi semplici. La squadra ha bisogno di un attaccante che apra la partita anche quando l’area è intasata. Vlahovic porta fisicità, gioco spalle alla porta, attacco della profondità. Quando sta bene, segna e trascina. È andato in doppia cifra con costanza, con picchi legati ai periodi di forma. Ha superato la pubalgia, ha ripreso a correre di rabbia. Nelle serate giuste basta una palla giocabile perché il match cambi volto.

L’allenatore vuole più partecipazione nel pressing, linee corte, scelte veloci nei 20 metri finali. A Dusan si chiede questo. Semplicità cattiva. Due tocchi, diagonale secco, poi braccia larghe sotto la curva. Il repertorio c’è. La chiave è la continuità.

Scenari di mercato: restare, rinnovare o salutare

Scenario uno: rinnovo con spalmatura e bonus di rendimento. Per la Juve significherebbe sostenibilità e centralità tecnica. Per Vlahovic, fiducia piena e maglia cucita addosso. È l’opzione più lineare, ma richiede equilibrio tra richiesta e tetto salariale.

Scenario due: restare senza rinnovo. Qui il rischio è evidente. Con scadenza 2026, il tempo gioca contro il club sul fronte valore. Ogni mese che passa abbassa il margine di manovra. È un ponte che non puoi attraversare troppo a lungo.

Scenario tre: cessione. Non a qualsiasi cifra. Solo davanti a un’offerta che riconosca il profilo, l’età e il costo storico dell’operazione. La Premier resta un mercato potenzialmente ricettivo, ma al momento non ci sono elementi ufficiali che autorizzino previsioni spinte. Se arriva la proposta giusta, l’uscita può finanziare altre due mosse chiave. Se non arriva, non ha senso svendere.

Dentro la stanza, Milos ascolta. È il padre, prima ancora che il consigliere. Il figlio guarda avanti, mischia ambizione e responsabilità. Questo incontro serve a tagliare i rami secchi: parole chiare, poche promesse, una decisione condivisa.

Poi ci siamo noi, fuori. Con un’immagine semplice: un cross che scende lento, l’area piena, il numero nove che prende il tempo al difensore. È in quel secondo che capisci tutto. Dove vuoi stare. Chi vuoi essere. E a quale porta vuoi davvero bussare.