Koopmeiners, addio Juve: ultima nel Derby, la cifra che serve ai bianconeri per evitare la minusvalenza

Koopmeiners e un finale che pesa: la Juventus ora deve scegliere davvero.L’addio sembra certo, la cifra che serve ai bianconeri

Ci sono acquisti che cambiano il volto di una squadra. E poi ce ne sono altri che, col passare dei mesi, finiscono per raccontare tutte le difficoltà di un progetto tecnico. La storia di Teun Koopmeiners alla Juventus, almeno fino a oggi, sembra appartenere alla seconda categoria.

Quando il club bianconero aveva deciso di investire oltre 50 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta, l’idea era chiara: portare a Torino un centrocampista totale, uno di quelli capaci di alzare immediatamente il livello della squadra. Leadership, inserimenti, qualità tecnica, gol. Koopmeiners arrivava dopo stagioni importanti a Bergamo e con l’etichetta del giocatore pronto per il definitivo salto di qualità.

Invece qualcosa non ha mai davvero funzionato. Né con Thiago Motta prima, né con Luciano Spalletti poi. E oggi, alla vigilia del derby contro il Torino che potrebbe rappresentare la sua ultima presenza in bianconero, la sensazione è che tutte le strade stiano portando verso una separazione.

Da uomo chiave a riserva di lusso: il declino di Koopmeiners

La parte più sorprendente della vicenda è che la Juventus le abbia provate davvero tutte. Spalletti, dal suo arrivo, ha cercato in ogni modo di recuperare il centrocampista olandese. Lo ha arretrato davanti alla difesa, lo ha utilizzato come braccetto nella linea a tre, poi da centrale in mezzo al campo e infine come soluzione d’emergenza in più ruoli.

Ma partita dopo partita è emersa una realtà difficile da ignorare: Koopmeiners non è mai riuscito a diventare il giocatore attorno a cui costruire la nuova Juventus. Anzi, col tempo il suo ruolo si è trasformato quasi in quello di un tappabuchi di lusso. Una soluzione utile per coprire le assenze, ma lontanissima dalle aspettative iniziali.

Ed è probabilmente questo il dato più pesante. Perché il problema non riguarda soltanto le prestazioni. Riguarda la sensazione trasmessa in campo. Contro la Fiorentina, nell’ultima sconfitta bianconera, le urla di Spalletti rivolte all’olandese sono sembrate il simbolo perfetto del momento: “Ti devi muovere, vuoi giocare o no?”. Frasi dure, quasi esasperate.

Chi segue la Juventus ogni settimana ha percepito chiaramente il disagio del giocatore. Koopmeiners sembra giocare con il freno tirato, come se avesse perso completamente quella sicurezza che lo aveva reso uno dei centrocampisti più completi della Serie A ai tempi dell’Atalanta.

Il peso dell’investimento e una cessione tutta da costruire

Ed è qui che entra in gioco la questione più delicata: come può la Juventus uscire da questa situazione senza trasformare l’operazione in un disastro economico?

I numeri raccontano bene il problema. Il club bianconero ha investito oltre 54 milioni di euro complessivi per acquistare il giocatore, bonus inclusi, spalmandone il costo fino al 2029. Tradotto in termini pratici: per evitare una minusvalenza, la Juventus dovrebbe cedere l’olandese per almeno 32,9 milioni nella prossima finestra di mercato.

Una cifra che oggi appare difficile da immaginare. Soprattutto dopo due stagioni così deludenti. A gennaio si era mosso qualcosa tra Turchia e Arabia Saudita, ma senza sviluppi concreti.

Eppure il problema non può più essere rimandato. Perché continuare così significherebbe trascinare una situazione ormai logorata sia dal punto di vista tecnico che ambientale. A volte nel calcio succede semplicemente questo: un giocatore forte arriva nel posto giusto nel momento sbagliato. Oppure perde fiducia troppo presto e non riesce più a ritrovarsi.

La domanda adesso è un’altra: esiste ancora da qualche parte il vero Koopmeiners? Quello capace di dominare le partite a Bergamo? Oppure Torino rischia di restare il capitolo che ha cambiato definitivamente la traiettoria della sua carriera?