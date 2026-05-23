Juve: Yildiz Salta il Derby per Infortunio al Polpaccio, Allarme Anche per la Nazionale Turca

Un respiro trattenuto nella Torino bianconera: un lampo di talento si ferma sul più bello, proprio quando la città aspetta il derby e un Paese intero sogna l’estate mondiale. La notizia arriva dal J|Medical, ma l’eco rimbalza fino a Istanbul.

Che cosa sappiamo oggi

Il quadro, al netto dell’emozione, è chiaro. Kenan Yıldız ha avvertito un fastidio al polpaccio e si è sottoposto a esami strumentali al J|Medical, il centro medico della Juventus. Dal club filtra prudenza. Si parla di uno stop legato al muscolo del polpaccio, senza dettagli ufficiali su grado e tempi. In casi simili, per uno stiramento lieve si va da 10 a 20 giorni. Per una lesione più marcata si può salire a 4–6 settimane. Oggi, però, non ci sono comunicati definitivi: i medici valuteranno risposta clinica e carico graduale nei prossimi giorni.

Fin qui i fatti. Poi c’è il contesto, che pesa. Il calendario mette lì il Derby della Mole, partita che non perdona mezze misure. Ed è proprio qui che arriva la scelta: Yıldız non verrà rischiato. La Juve lo considera out per il derby, una decisione di tutela del giocatore e, a tendere, della stagione. Una scelta di buon senso, anche alla luce dell’età del ragazzo (classe 2005) e del valore che il club gli riconosce per presente e futuro.

Ripercussioni tra club e Nazionale

L’altro fronte è la Nazionale turca di Vincenzo Montella, che guarda ai Mondiali con ambizione. L’assenza nel derby è una spia che si accende anche lì. Lo staff della Turchia monitora la situazione in contatto con la Juventus. Ad oggi, non c’è un verdetto sui tempi di rientro in chiave internazionale. È corretto dirlo senza giri di parole: finché non avremo una diagnosi dettagliata, parlare di convocazioni o forfait mondiale resta prematuro.

Chi conosce Yıldız sa quanto possa spostare gli equilibri. Non soltanto per la fantasia tra le linee, ma per quella strana calma che i talenti veri hanno quando la palla scotta. Chi c’era ricorda il gol all’Olympiastadion di Berlino nel novembre 2023, amichevole contro la Germania: controllo, coraggio, freddezza. Un lampo che ha fatto capire a tutti perché in Turchia si parli di lui con rispetto quasi paterno.

Sul piano tecnico, l’assenza nel derby toglie alla Juventus un jolly che allunga la squadra e crea superiorità. Allegri (o chi siede in panchina al momento della lettura) dovrà cercare soluzioni nei corridoi centrali. Più responsabilità sugli esterni, più connessioni tra mezzali e punta. Nulla di impossibile, ma l’istinto di Yıldız nel ricevere tra le linee è merce rara.

Un passaggio necessario sulla gestione dell’infortunio. Il polpaccio è traditore: sembra meglio dopo pochi giorni, poi ti presenta il conto se anticipi. Qui si gioca la partita invisibile del recupero. Progressioni misurate, feedback quotidiani, nessun eroismo. La differenza tra rientrare al 90% e al 100% si vede alla prima accelerazione.

Intanto, i tifosi aspettano. A Torino e ad Ankara. E ciascuno, a modo suo, immagina il ritorno: una corsa sotto la curva, un dribbling in spazi stretti, un pallone tenuto come si tiene un segreto. Perché è questo il punto: quanto vale saper aspettare il momento giusto? La risposta, forse, sta già scritta nei muscoli che ora chiedono tempo e nella testa di un ragazzo che ha fretta solo quando ha la palla tra i piedi.