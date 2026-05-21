Milan, rivoluzione Allegri: bocciati tre pilastri della squadra

Allegri cambia il Milan: c’è un segnale forte dietro le possibili esclusioni. Il tecnico ha preso decisioni importanti per il futuro

Quanto può pesare una settimana nello spogliatoio di una grande squadra? A volte basta poco per cambiare gerarchie, equilibri e perfino il destino di una stagione. E a Milanello, nelle ultime ore, qualcosa sembra essersi mosso davvero.

Massimiliano Allegri lo ha capito prima di tutti: contro il Cagliari non ci sarà spazio per i dubbi. Servono tre punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e il tecnico rossonero sembra intenzionato a puntare soltanto su chi, in questo momento, gli trasmette fiducia totale. Non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto mentale.

Perché il finale di stagione del Milan è stato molto più complicato di quanto racconti la classifica. La crisi aperta dopo il ko di Napoli, le tensioni interne, le indiscrezioni sui rapporti freddi con Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno creato un clima pesante attorno alla squadra. Allegri, però, ha scelto la strada che conosce meglio: isolarsi dal rumore e ripartire dagli uomini che considera più affidabili.

Il caso Ibra e le possibili esclusioni eccellenti

La sensazione è che la partita contro il Cagliari possa lasciare messaggi importanti anche per il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero almeno tre big seriamente a rischio panchina: Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e soprattutto Rafael Leao.

Una scelta che non dipenderebbe soltanto dal rendimento delle ultime settimane. Sullo sfondo resta infatti il cosiddetto “Ibra-gate”, ovvero le presunte telefonate di Zlatan Ibrahimovic ad alcuni giocatori per suggerire indicazioni tattiche differenti rispetto a quelle dello staff tecnico. Una situazione che avrebbe generato nervosismo e confusione dentro Milanello.

Tomori, reduce da settimane altalenanti, potrebbe lasciare spazio a De Winter al centro della difesa. Per il difensore inglese il futuro resta tutto da scrivere: il rinnovo di contratto, che fino a pochi mesi fa sembrava quasi naturale, oggi appare molto meno scontato.

Anche Fofana vive una situazione delicata. Il centrocampista francese ha progressivamente perso centralità nelle rotazioni rossonere e il suo nome continua a circolare sul mercato, con il Galatasaray già interessato nei mesi scorsi. Allegri vuole intensità e continuità: caratteristiche che, negli ultimi mesi, il francese non è riuscito a garantire con regolarità.

Leao verso la panchina: una scelta che fa rumore

Il caso più pesante, però, resta quello di Rafa Leao. Perché quando finisce in discussione il numero 10 del Milan, inevitabilmente tutto assume un’altra dimensione.

Il talento portoghese sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua esperienza rossonera. I fischi di San Siro, le prestazioni discontinue e le continue voci di mercato hanno alimentato un clima difficile attorno a lui. E ora Allegri starebbe pensando davvero di lasciarlo fuori nella gara più importante della stagione.

Una decisione forte, quasi simbolica. Il tecnico livornese sembra voler mandare un messaggio preciso: in questo momento conta più la tenuta mentale della giocata estemporanea. Per questo stanno guadagnando terreno profili come Nkunku e uno tra Gimenez e Fullkrug, considerati più pronti fisicamente e più concentrati sull’obiettivo immediato.

Anche giocatori come Pulisic e Saelemaekers non hanno più il posto assicurato. Allegri vuole un Milan concreto, compatto, magari meno spettacolare ma più affidabile nei momenti decisivi.

E forse è proprio questo il punto che più incuriosisce in vista dell’estate: quella contro il Cagliari sarà soltanto una scelta legata all’emergenza del momento o il primo vero indizio sul Milan che verrà? Perché quando un allenatore decide di mettere da parte certi nomi, raramente lo fa pensando soltanto ai prossimi novanta minuti.