Milan, Allegri passa all’attacco: le richieste personali e di mercato per restare

Max Allegri presenta le sue richieste alla dirigenza ed alla proprietà per restare al Milan anche nella prossima stagione: ci sono anche i nomi

Max Allegri sta concludendo la sua prima stagione al Milan decisamente turbolenta. Gli ultimi risultati dei rossoneri hanno addirittura messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League che invece sarà aritmetica in caso di vittoria nel prossimo turno contro il Cagliari. In via Aldo Rossi, in virtù di una stagione senza coppe, speravano di ripercorrere le gesta di Antonio Conte a Napoli nella scorsa stagione ma la realtà si è rivelata decisamente diversa.

La rosa, infatti, non è mai apparsa all’altezza di poter competere alla pari con l’Inter ma anche con il Napoli. E così non sono mancati anche i momenti di tensione che avrebbero logorato pi di un rapporto all’interno della dirigenza e con il tecnico. Ecco perché proprio in vista della prossima stagione, Max Allegri sarebbe pronto a chiedere alcune garanzie per restare.

In primis Allegri chiede a Cardinale ed alla dirigenza il trovare maggiore chiarezza nella gestione dei ruoli interni, con Allegri che vorrà essere ascoltato con maggiore considerazione anche e soprattutto nelle scelte di mercato.

Milan, la lista degli acquisti: ci sono tre top

E proprio sul mercato Max Allegri è pronto a rendere nota alla dirigenza la sua personale lista degli acquisti. In primis vorrà calciatori di grande esperienza, uomini come Luka Modric ed Adrien Rabiot che possano portare qualità alla rosa. Ed ovviamente saranno necessari acquisti in ogni reparto, dalla difesa che ha la priorità assoluta, all’attacco.

Per la retroguardia, il nome più seguito resta quello di Mario Gila. Il centrale della Lazio viene considerato uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato rossonero e i contatti tra le parti sarebbero già in fase avanzata.

Resta però da trovare l’intesa definitiva con il club biancoceleste guidato da Maurizio Sarri. La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni di euro, anche in virtù del contratto valido fino al 2027. Va inoltre ricordato che il Real Madrid conserva una percentuale sulla futura rivendita del difensore.

In mezzo al campo, Allegri avrebbe chiesto un profilo già abituato a palcoscenici importanti, con personalità e capacità di leadership. Tra i nomi emersi, quello di Leon Goretzka è considerato particolarmente interessante. Il centrocampista del Bayern Monaco rappresenterebbe un’opportunità importante per qualità tecniche ed esperienza internazionale.

L’idea sarebbe quella di inserirlo accanto a giocatori di spessore come Luka Modrić e Adrien Rabiot, creando una mediana completa sia dal punto di vista tecnico sia atletico. I dialoghi con l’entourage del giocatore proseguono e, al momento, il Milan sembra una delle società maggiormente interessate a portare avanti l’operazione.

Il ruolo più delicato resta però quello dell’attaccante centrale. Allegri avrebbe chiesto un numero 9 già pronto, capace di garantire peso offensivo e continuità realizzativa. Tra i profili valutati figurano Gabriel Jesus, Alexander Sørloth e Robert Lewandowski. Tuttavia, il nome che continua a raccogliere maggiore attenzione sarebbe quello di Dušan Vlahović.

L’attaccante serbo vive una situazione ancora incerta con la Juve: il rinnovo contrattuale non ha ancora trovato sviluppi concreti e i rapporti tra le parti non sembrano particolarmente distesi. Molto dipenderà anche dal futuro europeo del club bianconero e dalla possibilità di disputare la prossima UEFA Champions League. Nel caso in cui il Milan riuscisse a qualificarsi alla massima competizione europea, l’ipotesi di vedere Vlahović nuovamente allenato da Allegri potrebbe diventare decisamente più concreta.