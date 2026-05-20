Inter, svelato il budget per il mercato: la reazione sorpresa di Chivu

Inter, il summit che può cambiare tutto: tra conferme inattese e un sogno che intriga Milano. Intanto la dirigenza ha reso noto il budget per la prossima stagione

A volte basta una riunione per capire la direzione di una stagione. Porte chiuse, facce tese ma anche idee chiare. È questo il clima che si è respirato oggi nella sede dell’Inter, dove Cristian Chivu ha incontrato dirigenza e rappresentanti di Oaktree per iniziare a disegnare il futuro nerazzurro. Non soltanto un confronto sul rinnovo dell’allenatore rumeno, ormai vicino alla definizione, ma un vero e proprio vertice strategico per capire dove potrà arrivare la squadra il prossimo anno.

Chi si aspettava un’estate di rivoluzioni immediate, però, potrebbe restare sorpreso. Perché dall’incontro è emersa una linea molto più ragionata: investire sì, ma senza perdere l’equilibrio economico che il fondo americano considera prioritario. E dietro questa scelta ci sono numeri precisi, valutazioni finanziarie e qualche rinuncia che rischia di pesare.

Chivu convince tutti: tra rinnovi e nuove gerarchie

Il primo segnale forte riguarda proprio Cristian Chivu. Il club è soddisfatto del lavoro svolto e il rinnovo di contratto verrà formalizzato nei prossimi giorni. Un passaggio importante, perché permette all’Inter di programmare il mercato con idee tecniche più definite rispetto alle ultime stagioni.

Nel summit si è parlato anche della porta. Chivu avrebbe dato il via libera alla promozione definitiva di Josep Martinez come nuovo titolare, scelta che consentirebbe di evitare un investimento pesante su altri profili come Vicario. Una decisione che racconta bene la strategia del club: valorizzare ciò che già esiste prima di lanciarsi in operazioni troppo costose.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Nonostante l’età e i dubbi emersi negli ultimi mesi, l’Inter starebbe valutando il rinnovo annuale di Stefan De Vrij e Henrikh Mkhitaryan, naturalmente con ingaggi ridimensionati. Due conferme che avrebbero soprattutto un significato di equilibrio nello spogliatoio, dove esperienza e leadership continuano a essere considerate fondamentali.

Mercato Inter: 50 milioni e il peso delle cessioni

Il tema più delicato resta però quello legato al calciomercato. Secondo quanto emerso dal confronto con Oaktree, il budget iniziale per i nuovi acquisti sarà di circa 50 milioni di euro. Una cifra importante, ma lontana dalle disponibilità delle big europee. E il motivo è abbastanza chiaro: l’uscita anticipata dalla Champions League e l’assenza dei ricavi del Mondiale per Club hanno inciso parecchio sulle previsioni economiche.

Questo però non significa immobilismo. Anzi, la sensazione è che l’Inter sia pronta a finanziare il mercato attraverso le cessioni. Alcuni nomi vengono già considerati in uscita: Davide Frattesi, Luis Henrique e Andy Diouf potrebbero garantire liquidità immediata. E attenzione anche a Denzel Dumfries, la cui clausola da 25 milioni continua ad attirare diversi club europei.

Poi c’è il grande tema che accende la fantasia dei tifosi: Nico Paz. Il talento argentino resta il sogno dichiarato della dirigenza, ma l’operazione appare complicata. Il Real Madrid, che potrebbe riportarlo alla base, non sembra intenzionato a fare sconti e l’eventuale investimento rischierebbe di assorbire quasi tutto il budget disponibile.

Ed è proprio qui che si gioca la vera partita dell’Inter. Continuare a restare competitiva senza perdere sostenibilità economica. Una sfida moderna, diversa rispetto al passato, che obbliga ogni scelta a essere calibrata al millimetro. Perché oggi il mercato non si misura soltanto nei colpi annunciati, ma soprattutto nella capacità di capire quali sacrifici siano davvero necessari per continuare a vincere.