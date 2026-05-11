Serie A, il prossimo turno quasi tutto alle 12.30: “colpa” di Roma-Lazio

È una domenica che cambia abitudini: città in movimento già all’ora del caffè, tv accese tra pentole e chiacchiere, il pallone che entra in tavola e ne modifica il ritmo. A Roma, la mappa delle emozioni si stringe attorno al Foro Italico: tennis, traffico, sicurezza. E un derby che reclama spazio e regole nuove.

C’è un’Italia che la partita la vive a pranzo. Non per folklore, ma per necessità. La capitale impone cautele. Le altre piazze osservano e si adeguano. La sensazione è quella di un gigantesco incastro, con pochi margini d’errore.

Il tema è serio. L’ha messo in chiaro l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. A Roma, il Derby della Capitale di sera non si può. Non dopo gli scontri dell’ultima volta. Non con un territorio che, tra Stadio Olimpico e Foro Italico, regge già una pressione fuori scala.

Il calcio attraversa la città come un fiume in piena. Deve farlo senza rompere gli argini. L’ordine pubblico viene prima. Lo dicono i fatti, lo ripetono Questore di Roma e Prefetto, chiamati a governare una domenica particolare.

Tra sicurezza e spettacolo

Qui la politica sportiva si misura con la pratica. La contemporaneità tutela la “regolarità del campionato”. Nessuno gioca sapendo già il risultato dell’altro, soprattutto nella corsa Champions. È una regola non scritta, ma solida. Funziona in molte leghe europee. E quando la tensione sale, diventa persino rassicurante.

La scelta dell’“ora di pranzo” arriva così a metà strada tra esigenze diverse. Per la capitale pesa anche la finale degli Internazionali di tennis nel pomeriggio, potenzialmente con Jannik Sinner protagonista. Non c’è certezza su chi sarà in campo, va detto. C’è però la certezza del pubblico. Spostare tutto al lunedì? Per De Siervo è “ipotesi fantasiosa”: coinvolgerebbe “almeno cinque realtà diverse” e “almeno 300 mila persone” in un giorno feriale. Numeri che non si maneggiano a cuor leggero.

E qui il punto centrale prende forma. In attesa dell’ufficialità, la soluzione indicata è netta: si gioca alle 12.30. Non solo Roma–Lazio, ma anche sfide pesanti come Genoa–Milan, Juventus–Fiorentina, Como–Parma. Stessa fascia oraria, stesso palcoscenico diffuso. Il calcio appare allineato, la città respira a tempo.

Cosa cambia per i tifosi e per la classifica

Per i tifosi, cambia il rito. Le famiglie anticipano il pranzo. I bar allestiscono tv all’aperto. Gli abbonati che arrivano da fuori programmano partenze all’alba. È un piccolo sacrificio collettivo che, nel breve, protegge un obiettivo più grande: tenere insieme sicurezza, spettacolo e calendario.

Sul campo, la contemporaneità azzera tatticismi di orario. Chi corre per la Champions League non può calcolare. Deve giocare. E basta. È un messaggio limpido anche per gli spogliatoi. Il risultato del vicino non ti orienta, ti sfida.

Resta il nodo della programmazione. Le date degli Internazionali d’Italia si conoscevano da tempo. Forse il calendario avrebbe potuto prevedere un margine diverso. È un punto sensibile, senza dati certi su quante alternative reali ci fossero. Ma è un promemoria utile: quando il calcio incontra la città, vince chi anticipa i problemi, non chi li rincorre.

Intanto Roma si prepara a una domenica compatta, tra tennis e pallone. Il derby accende le vie, divide i pianerottoli, unisce le radioline. E il profumo del sugo si mescola al brusio degli stadi. Vi piace questo calcio che profuma di mattina, o preferite la notte, con le sue luci lunghe e la città che si fa silenzio?