Inter, Marotta dopo lo scudetto fa il punto sul mercato futuro

Una notte di scudetto, le luci di San Siro che non si spengono e una frase che resta: “Questo è lo scudetto di Chivu e della squadra”. Beppe Marotta sorride da presidente ma la scena la lascia agli altri: a chi ha corso, rischiato, scelto.

Il primo pensiero di Marotta è un gesto semplice. Riconoscere il merito. Dice “Chivu” e dice “squadra”, prima di tutto. È lo stile di un dirigente che ha trasformato la gestione in cultura.

Qui, la parola chiave è una: responsabilità. La sua e quella di un gruppo che ha saputo misurarsi con la pressione, giorno dopo giorno. Sullo sfondo, una proprietà che ha offerto stabilità e una delega ampia. Dettaglio non banale nel calcio di oggi.

Marotta lo spiega netto. Dopo la risoluzione con Inzaghi, l’Inter ha puntato su Chivu senza esitazioni. Curriculum da vincente, capitano dell’Ajax a 21 anni, lavoro profondo con la Primavera. L’unico tassello mancante era l’esperienza in prima squadra. Il club ha deciso di coprirla con struttura, analisi, vicinanza quotidiana.

Il via non è stato comodo. Le prestazioni però parlavano, e lo spogliatoio pure. “L’allenatore è il loro leader,” dice il presidente. Frase che intercetta un principio: non si cambia per impulso. Marotta rivendica di non aver mai esonerato a cuor leggero. È una linea culturale prima che tattica. La si vede nelle scelte, nelle parole misurate, nel ritmo calmo con cui l’Inter ha attraversato il primo vento contrario.

Qui entra in gioco un tema che ci tocca tutti, anche fuori dal pallone: fidarsi del processo quando l’immediato non dà ragione. È un esercizio di maturità. E, a volte, di controintuitività.

Il mercato che verrà: continuità, italianità, esperienza

Ed eccoci al punto che scotta. Il mercato. Marotta non alza la voce, ma apre il quadro. Confronto costante con l’allenatore. Linee economiche chiare dalla proprietà. Struttura solida su cui innestare due o tre mosse, non dieci. L’Inter ha uno zoccolo duro italiano riconoscibile: Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian, Frattesi. Identità, lingua comune, standard di allenamento. Chi arriva si adegua, non il contrario.

Profilo cercato? Calciatori italiani che già reggono la Serie A e stranieri di esperienza con abitudine alla pressione. È una ricetta che in Italia funziona: negli ultimi scudetti, l’età media dei titolari è quasi sempre tra 26 e 29 anni. Tradotto: i giovani servono, ma vinci se li metti vicino a chi sa guidarli. Un difensore mancino che imposti, un esterno destro affidabile per le notti di coppa, un vice per il centravanti. Poche cose, molto precise.

E poi ci sono i dettagli che fanno sistema: gruppi che si parlano, staff che accompagna, una società che protegge. È così che una squadra non si limita a vincere. Impara a confermarsi. Colpisce vedere come la parola più usata da Marotta sia “tranquillità”. In un ambiente competitivo, è un capitale raro.

Alla fine della serata, l’immagine è questa: il presidente che stringe mani, scambia sguardi, e già pensa a come tenere alto il livello. Non è ansia da prestazione. È cura. Quanto vale, nel calcio di oggi, la calma di chi sa scegliere il momento giusto per muoversi? La risposta, spesso, sta nel silenzio dei corridoi quando le luci si spengono e resta solo la fame di restare in cima.