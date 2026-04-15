CALCIOMERCATO MILAN E ROMA ESCLUSIVO ORE CALDE PER UN OBIETTIVO DIFENSIVO / ROMA – Pochi giorni alla chiusura del calciomercato e le trattative entrano nel vivo. Milan e Roma hanno messo nel mirino Sakho del Psg e nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, l’intermediario per l’Italia è andato in Francia per capire se ci siano ancora margini per sorpassare il Liverpool che fino a ieri era in pole position per il difensore. La sensazione è che, seppur molto difficile, l’impresa per le italiane è ancora possibile.

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