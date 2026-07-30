Roma in Frenesia di Mercato: Offerta per Read del Feyenoord e Possibile Addio a Soulé verso il Milan. Gasp Aspetta Rinforzi in Attacco

Roma corre sul mercato, tra telefonate notturne e dossier aperti sulla fascia destra: un nome caldo arriva da Rotterdam, mentre sullo sfondo si muove l’ombra di un addio che profuma di Milano. E intanto a Zingonia, Gasperini guarda il cronometro e aspetta nuovi scatti sulle corsie.

La Roma ha scelto una linea chiara: pragmatismo, profili mirati, tempismo. Dopo l’accelerata su Koulierakis, centrale mancino classe 2003 che risponde a una richiesta precisa di fisicità e anticipo, i giallorossi hanno aperto l’altro fronte: trovare il vero sostituto di Celik. La logica è semplice. Se vuoi alzare il baricentro, ti serve un terzino che sappia correre in avanti con criterio e che non perda lucidità nelle letture a campo aperto.

Qui entra in scena Rotterdam. Dall’Olanda rimbalza l’indiscrezione di una prima offerta giallorossa per un laterale del Feyenoord indicato come “Read”. Il nome circola con insistenza, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali né cifre depositate: dettaglio non secondario in un mercato dove un milione in più, a luglio, può valere tre trattative in meno ad agosto. Il profilo, comunque, risponde all’identikit: corsa elastica, primo controllo pulito, cross teso sul secondo palo. E un ambiente, il De Kuip, che negli ultimi anni ha prodotto esterni pronti a reggere la pressione: basta ricordare la crescita di chi ha spiccato il salto dopo l’Eredivisie.

È a metà di questo incastro che prende forma il secondo snodo. La pista Soulé. In molti lo vedevano nella capitale, ma il vento del Milan si è alzato di colpo e la sensazione è che la corsia rossonera stia offrendo scena, minuti e un sistema che lo libera tra le linee. Anche qui, niente firme, però la valutazione resta alta, sopra i trenta milioni, e l’inerzia tecnica pesa: chi compra Soulé non compra solo dribbling, compra metri di campo risparmiati alla squadra. Per la Roma, non è un no definitivo, ma somiglia a uno di quegli incroci in cui devi scegliere in fretta la rampa giusta.

Roma, accelerata a destra

Celik può ancora garantire affidabilità difensiva, ma il margine offensivo è quello che fa la differenza in Serie A quando incontri blocchi bassi per settanta minuti. Da qui la ricerca di un terzino “di spinta” con gamba e disciplina. Se l’operazione “Read” del Feyenoord prendesse davvero quota, Mourinho—o chi siede oggi in panchina—avrebbe un’arma per cambiare ritmo senza stravolgere l’assetto. E Koulierakis darebbe quella copertura in diagonale che consente al laterale opposto di osare un metro in più.

Atalanta, l’attesa di Gasp

Intanto, a Bergamo, Gasperini fa ciò che gli riesce meglio: alza l’asticella aspettando i suoi. Gli servono esterni d’attacco che attacchino la profondità e sappiano rientrare sul piede forte. Con l’Europa che incombe, una pedina in più sugli out cambia persino l’altezza del pressing. Chi conosce Gasp sa che il dettaglio non è estetica: è punteggio. Un esterno che salta l’uomo riduce di due passaggi il tempo per arrivare al tiro. È matematica del campo.

C’è qualcosa di familiare in questi giorni di luglio: mappe, frecce, nomi barrati a matita. Le città scorrono come luci di un treno notturno. E noi, lettori-tifosi, restiamo alla finestra: meglio il brivido di un dribbling che ti rimette in piedi, o la sicurezza di una corsa che non tradisce? La risposta, forse, è già nel rumore dei tacchetti che provano il primo scatto d’estate.