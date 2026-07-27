Malagò e la Polemica sul CT: Risposte Imminenti dalla Figc

Un’attesa tesa, dichiarazioni che rimbalzano, telefoni che vibrano nei gruppi: la questione del prossimo CT è diventata chiacchiera da bar e tema da tavolo serale. Il n.1 della Figc ha rotto il silenzio con una promessa: “Ci sto lavorando, entro breve saprete tutto”. E ora il Paese trattiene il fiato.

La miccia l’ha accesa Malagò. Un commento, una sfumatura in più, e il dibattito sulla guida della Nazionale è esploso. Lui non decide, è chiaro. La scelta spetta alla Figc. Ma le sue parole hanno fatto rumore. Hanno toccato la sensibilità di chi vive la panchina azzurra come un pezzo di famiglia.

Nel frattempo, il numero uno federale ha scelto la linea del lavoro silenzioso. “Ci sto lavorando, entro breve saprete tutto.” Frase semplice. Tempistica stretta. Zero dettagli sul nome. Non c’è un annuncio ufficiale. Non c’è un programma diffuso ai media. Eppure l’urgenza si sente. Il calendario internazionale non aspetta: raduni, amichevoli, tornei. Le finestre FIFA bussano.

Qui arriva il punto: non è solo una questione di chi. È una questione di come. Di metodo. Di progetto tecnico. Non lo diciamo per alzare il tono, ma perché l’esperienza ci ha già mostrato cosa funziona e cosa no. Quando la Figc ha scelto con un’idea netta, i risultati sono arrivati. Quando ha rincorso gli eventi, gli eventi hanno dettato la rotta.

Cosa c’è in gioco per la panchina azzurra

Parliamo di identità. Pressione alta o blocco medio? Giovani lanciati o usato sicuro? Una identità di gioco riconoscibile vale quasi quanto un gol a porta vuota. Serve un commissario tecnico capace di tenere il campo e lo spogliatoio. Che regga titoli e tempeste. Che parli chiaro ai club e convinca i giocatori nelle convocazioni difficili. Gli Azzurri hanno memoria lunga: sappiamo quanto conti una guida che unisca tattica e carattere.

I numeri pesano. L’Italia porta con sé quattro Mondiali e due Europei. Non è un dettaglio, è un retaggio. Chi siede su quella panchina non eredita solo una squadra. Eredita un Paese che si riconosce in novanta minuti. Dalla radiolina dei nonni alla notifica in diretta sul telefono, cambia il mezzo, non l’attesa.

Tempistiche e metodo: come decide la Figc

Il percorso è noto. Confronti interni, verifica dei profili, analisi dei contratti. Passaggi con il Consiglio federale, definizione dello staff, presentazione a Coverciano. È la procedura standard. Anche oggi, nessuna fuga in avanti: non ci sono indicazioni ufficiali su un nome, e questa assenza va detta con onestà. Il vertice federale ha fissato un perimetro: tempi brevi e criteri seri. Esperienza internazionale, compatibilità con il gruppo, capacità di lavorare con i club, tenuta mediatica. Senza questi elementi, la scelta diventa roulette.

Fuori dai palazzi, il Paese intanto vive. Il barista di Bari parla di moduli mentre monta il cappuccino. Un insegnante di Milano confessa che si è innamorato del calcio proprio grazie alla Nazionale del nonno. Nelle case, qualcuno ripesca video storici e qualcuno guarda avanti chiedendosi se stavolta vedrà un calcio coraggioso, pulito, pronto.

Il centro della scena torna lì: alla Figc, alle sue prossime ore. Un contratto non dice tutto, ma indirizza. Un CT non salva da solo, ma orienta. E una scelta, quando è giusta, si riconosce subito. Non fa rumore: fa ordine. Allora, davvero, cosa vorremmo vedere quando si aprirà il cancello di Coverciano? Un gruppo che corre nella stessa direzione. E una panchina che, più che scottare, scaldi. Perché un Paese intero, quando scende in campo l’Italia, diventa una curva. E tu, in quella curva, che calcio vuoi cantare?