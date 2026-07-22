Verona Commiata Bagnoli tra Lacrime e Applausi: Un Addio Emozionante a San Zeno

La città si è fermata, il respiro sospeso tra il profumo dell’incenso e il canto dei cori. Non uno spettacolo, ma un abbraccio: Verona che tende le mani al suo uomo più schivo, e lo saluta in silenzio, poi in applauso, poi di nuovo in silenzio.

C’era un’aria limpida, tagliente. Fuori dalla basilica di San Zeno, le sciarpe gialloblù cadevano sulle giacche come scialli di famiglia. Nessuno cercava la foto perfetta. Ognuno cercava un ricordo. Di Bagnoli si dice sempre la stessa cosa, e non stanca: parlava piano, allenava forte. Stava un passo indietro, lasciava andare avanti i suoi ragazzi. È il tratto che lo ha tenuto dentro le case, prima ancora che dentro lo stadio.

Poi un rintocco, le voci basse, il legno antico. Dentro, i posti erano contati. Fuori, la piazza si allungava come un fiume quieto. Solo più tardi è girata la cifra secca, quella che taglia il fiato: 500 nella basilica, almeno 3.000 in piazza. Verona non si raduna così spesso, e quando lo fa è perché riconosce un debito. Un debito pagato con lacrime e applausi.

C’è un prima e un dopo. Prima, l’uomo normale che attraversa la città senza pretese. Dopo, il nome che riempie uno striscione e un’epoca. In mezzo, una stagione irripetibile: 1984-85. Lì, l’Hellas Verona vince il suo unico Scudetto. Una frase che sembra una fiaba e invece è cronaca: calendario asimmetrico, stadio Bentegodi pieno, una squadra che non alza la voce ma corre diritta. Il calcio italiano scopre che l’ordine, il lavoro e qualche lampo fanno più rumore di mille proclami. È la firma di Osvaldo Bagnoli.

Non è solo Verona. Nei primi anni Novanta porta il Genoa fino alla semifinale di Coppa Uefa, con un successo esterno che entra nelle memorie europee. Anche lì, senza effetti speciali: pulizia di idee, fiducia negli uomini, misura nelle parole. Chi l’ha incontrato lo racconta così: una stretta di mano, due frasi chiare, poi il campo. Il resto è folklore, e lui non amava il folklore.

Il saluto di una città intera

In piazza San Zeno si vedeva di tutto: nonni con i nipoti, maglie vissute, ragazzi che l’avevano solo visto nei video. C’è chi ha portato un giornale ingiallito, chi un vecchio biglietto, chi una foto stampata in fretta. Quando il feretro ha varcato la soglia, il brusio si è spezzato in un lungo battito di mani. Non era coreografia. Era riconoscenza. Una comunità che dice: “Ci hai resi migliori anche fuori dal campo”.

C’è una cifra che vale più dei numeri. È la compostezza. Verona ha scelto il passo lento, la misura: nessuna invasione, nessuna scena imprudente. Solo applausi e rispetto. In quel ritmo si riconosce il suo allenatore. Uno stile che educa ancora, anche adesso.

Un’eredità che parla ancora

Che cosa resta? Resta l’idea che il calcio possa essere una forma di civiltà. Che si possa vincere senza urlare. Che un gruppo, se guidato bene, scopre risorse che non sapeva di avere. Resta una città che si ritrova nello specchio e si vede intera: popolare e colta, fiera e semplice. Resta una domanda, forse la più importante: saremo capaci di tenere viva questa lezione quando si spegneranno le luci della cronaca?

Intanto, su Verona, cala una sera chiara. La basilica di San Zeno si svuota piano. In piazza restano alcuni fazzoletti e un’eco lieve. È l’eco di una voce bassa che, ancora adesso, sembra dire: fate le cose per bene, una alla volta. E poi guardate avanti. Sempre un passo alla volta, come si fa nelle giornate che contano davvero.