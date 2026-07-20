Juve in Attesa di un Attaccante: Le Difficoltà con Vlahovic, Milik e Openda e il Problema di Ekhator

Nell’aria c’è l’attesa di quelle sere d’estate in cui guardi il telefono e speri nel colpo che cambia la stagione. La Juventus cerca un nuovo equilibrio in attacco, tra nomi pesanti, tempi lunghi e piccoli inciampi di campo. Il quadro è quasi completo, ma manca ancora la pennellata che fa la differenza.

La Juventus e la ricerca di un attaccante

La Juventus sta cercando un attaccante che allunghi la rotazione e alzi il livello del reparto. È il tema del momento. La strada, però, non è lineare. Le trattative con profili internazionali portano via tempo. Gli imprevisti di campo non aiutano. E intanto la squadra lavora, con il fiato dei tifosi sul collo e il cronometro del mercato che corre.

Il nodo centravanti

Con Dusan Vlahovic la questione resta delicata. Il serbo è un riferimento. Ha chiuso l’ultima stagione di Serie A oltre quota quindici reti, segnale di ripartenza dopo mesi tra alti e bassi. Ma la programmazione chiede certezze: rinnovare il progetto tecnico su di lui, oppure affiancargli un profilo che ne completi i movimenti. Il budget fa il resto.

C’è poi Arkadiusz Milik. Utile, intelligente, spesso determinante dalla panchina. Ma il fisico ogni tanto presenta il conto. Per una squadra che punta a tre competizioni, il margine d’errore è ridotto. Serve gamba, serve continuità.

Il nome che accende l’immaginazione è Loïs Openda. A Lipsia ha chiuso il 2023-24 con 24 gol in Bundesliga. Numeri veri. Il problema è il prezzo: valutazioni alte, in alcuni casi oltre i 70 milioni, e formule poco elastiche. Qui entra in scena la sostenibilità: ammortamenti, stipendi, nuove regole di controllo economico. Operazioni così si fanno solo se incastrano perfettamente i conti.

Capitolo tempi: si parla di attese prolungate anche su piste estere, Randal incluso. Con Randal Kolo Muani la strada è in salita. Il PSG lo ha pagato caro nel 2023 (operazione vicina ai 90 milioni) e non ha fretta. Si ragiona su prestiti e condivisione ingaggio, ma le parti restano distanti. E quando i tempi si allungano, spesso è il mercato a decidere per te.

Qui, a metà di questa storia, arriva il punto: la dirigenza deve chiudere il cerchio. Tradotto, scegliere una via unica. O blindare Vlahovic e aggiungere un profilo complementare, rapido e verticale. Oppure vendere bene un pezzo e reinvestire su un titolare pronto subito. Le mezze misure, nel calcio di oggi, costano di più.

L’imprevisto Ekhator e la variabile tempo

Nel frattempo, c’è un dettaglio che sembra piccolo ma non lo è. Ekhator, giovane del gruppo, ha avuto un problema fisico durante la gara contro il Basilea. Parliamo di un fastidio, non risultano bollettini ufficiali e i tempi non sono chiari. Ma in preparazione ogni stop pesa: riduce le prove tattiche, toglie alternative dalla panchina, rallenta la crescita di chi può dare energia nei finali. In un’estate così compressa, basta poco per spostare equilibri.

La variabile tempo è la più subdola. Ogni giorno che passa restringe le opzioni. I club che vendono alzano il prezzo. I giocatori aspettano offerte migliori. Gli agenti allungano i tavoli. E la Juventus ha bisogno di fissare un perimetro tecnico riconoscibile: chi pressa, chi attacca il primo palo, chi lega il gioco tra le linee. Non è solo questione di nomi, è questione di incastri.

Qui la domanda nasce da sé: meglio anticipare una mossa “giusta” o aspettare quella “perfetta”? Il calcio raramente concede la seconda. A volte basta un attimo, un taglio sul primo cross, per cambiare una stagione. La palla, ora, è nei piedi di chi decide. E proprio lì, nel silenzio tra una telefonata e l’altra, si capisce se questa attesa avrà il sapore dell’opportunità o del rimpianto.