Calciomercato: Summerville sfuma alla Roma e va all’Al Hilal – Tutti gli aggiornamenti LIVE

È la classica scena da calciomercato: telefoni bollenti, notifiche che arrivano a raffica, una pista che sembrava calda per la Roma e poi il sorpasso all’ultimo respiro. L’aria cambia, l’umore pure: mentre i tifosi ricaricano la pagina, l’Al Hilal spunta dal nulla e mette la freccia su Summerville. Qui teniamo il filo, senza rumore di fondo, con fatti, contesto e un pizzico di pancia.

La giornata si era aperta con un cauto ottimismo in casa Roma. L’idea era chiara: prendere un esterno offensivo moderno, rapido, capace di strappo e gol. Il nome in cima alla lista, già da settimane, era quello di Crysencio Summerville. Poi, il cambio di vento: inserimento deciso dell’Al Hilal, contatti fitti, trattativa accelerata. Il resto è quel silenzio improvviso che, nel mercato, spesso significa solo una cosa: qualcun altro sta chiudendo.

Prima di andare oltre, una nota doverosa. Diverse ricostruzioni parlano di “esterno del West Ham”. A oggi, la carriera di Summerville è legata soprattutto al Leeds United, con cui ha firmato una stagione da protagonista in Championship. La dicitura “West Ham” non trova riscontri solidi al momento: se emergeranno conferme, lo indicheremo chiaramente. Meglio essere precisi che correre dietro all’eco.

La Roma, insomma, fiuta la beffa. È una sensazione familiare per chi segue il mercato: bastano due telefonate ben piazzate e una proposta economica sostanziosa per ribaltare i piani. Il club saudita gioca su un terreno che conosce: ingaggi alti, progetto ambizioso, appeal immediato. E quando ti chiamano da Riad con quella forza, il tavolo cambia.

Aggiornamenti LIVE

Mattina, clima positivo: filtra fiducia sulla trattativa giallorossa, si lavora su bonus e struttura dell’accordo. Pomeriggio, svolta: contatti avanzati tra entourage del giocatore e Al Hilal. La Roma resta in corsa, ma perde priorità. Sera, scenario attuale: più fonti convergono su un’intesa di massima con il club saudita. Non c’è un comunicato ufficiale, né calendario di eventuali visite mediche. Le cifre circolate non sono verificabili: nessuna conferma su durata o cartellino. Postilla importante: la posizione del club di provenienza e le clausole restano il nodo. Senza documenti depositati e annunci, la prudenza è d’obbligo.

Chi è Summerville e perché piaceva alla Roma

Classe 2001, olandese, cresciuto tra Feyenoord e prestiti formativi, Summerville è esploso in Inghilterra. Ala da piede destro che ama partire a sinistra, strappa in uno contro uno, attacca il secondo palo, rifinisce sul corto. Nella stagione 2023-24 ha chiuso da protagonista in Championship, con numeri da “MVP” e impatto continuo nei momenti pesanti. È il profilo che a Trigoria poteva accendere l’attacco: inserimenti senza palla, tagli rapidi, freddezza in area. Quel mix di velocità e istinto che, nelle partite bloccate, spacca l’equilibrio.

Se l’Al Hilal chiuderà davvero, per la Roma resterà sul tavolo una domanda doppia: rilanciare subito su un’alternativa simile (età, gamba, uno contro uno) o dirottare il budget su una seconda punta più fisica? Nomi concreti non mancano, ma al momento non risultano piste al fotofinish con la stessa intensità.

E allora eccoci, con il cursore che lampeggia e l’ultima notifica che tarda. Il mercato è anche questa sensazione sospesa: ti promette una corsa, poi ti cambia il traguardo. Domanda semplice, quasi ingenua: meglio perdere un obiettivo così o scoprire, tra qualche giorno, che c’era un profilo ancora più giusto dietro l’angolo?