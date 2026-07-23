Malagò e Mancini: Possibile Duo per la Nazionale? Il Presidente della Figc Parla del Nuovo CT

Una poltrona che scotta, un nome che ritorna e un’ipotesi che divide: la scelta del nuovo commissario tecnico può ridisegnare la rotta della Nazionale. In mezzo, i sussurri su un asse Malagò–Mancini e le parole misurate del presidente della Figc. Qui, tra attese e smentite, si capisce quanto conti ogni dettaglio.

Il clima è quello delle grandi vigilie. La Nazionale è a un bivio e la FIGC scandisce i tempi. Il presidente federale ha parlato in pubblico con tono prudente. Ha ricordato criteri, non nomi: profilo adeguato, progetto tecnico sostenibile, timing compatibile con il calendario. È un messaggio chiaro. La priorità è il campo.

Intanto circola un’immagine che fa rumore: Giovanni Malagò accanto a Roberto Mancini. Un “duo” capace di ridare centralità e carisma. Fascino a parte, bisogna restare ai fatti. Malagò guida il CONI. Non entra nelle scelte tecniche della FIGC, né nella gestione del nuovo CT. La sinergia istituzionale esiste, ma è cornice, non regia.

Mancini, dal canto suo, ha spento le voci: “Nessun contatto”. Parole secche, che pesano. Oggi allena all’estero, con un contratto firmato e impegni su più anni. Ci sono vincoli, clausole, tempi. Senza segnali ufficiali, parlare di ritorno è più suggestione che trattativa. E qui il presidente federale è stato netto: la valutazione prosegue, la riservatezza è parte del percorso.

Cosa c’è di vero e cosa no

C’è una necessità reale: dare una guida tecnica stabile, riconoscibile, competente. C’è un metodo: confronto interno, parere del consiglio federale, incastri con il calendario FIFA. C’è un precedente utile: dopo l’addio di Mancini nel 2023, la FIGC chiuse su Spalletti in meno di una settimana, trovando l’intesa con il club e sistemando la liberatoria. Sono passaggi verificabili, che spiegano perché oggi pesino cautela e tempi stretti.

Su Mancini, i dati raccontano due verità insieme: record di 37 risultati utili consecutivi, l’Europeo vinto nel 2021, ma anche l’eliminazione dal Mondiale 2022. È un profilo che divide meno di quanto si pensi: ha identità di gioco, sa lavorare con i giovani, regge la pressione. Però serve capire condizioni concrete: piena disponibilità, quadro contrattuale, obiettivi condivisi. Al momento non ci sono conferme su nulla di tutto questo.

Scenari e tempi della decisione

Gli scenari restano tre. Primo: scelta di continuità con un tecnico già nel giro federale, così da non perdere un giorno di lavoro. Secondo: profilo internazionale, se compatibile con costi e visione. Terzo: ritorno eccellente, qualora crollassero tutti gli ostacoli. In ogni caso, l’annuncio non può sforare troppo: le prossime finestre internazionali dettano la tabella e lo spogliatoio chiede certezze.

Il resto è rumore di fondo. Un “duo” Malagò–Mancini fa titolo, ma non fa organigramma. La FIGC decide il commissario tecnico. Il CONI garantisce cornice istituzionale e sostegno allo sport di vertice. Funziona così, e non da ieri.

Dalla strada arrivano segnali diversi. C’è chi sogna il ritorno del condottiero, chi vuole voltare pagina, chi chiede solo una squadra che giochi corta, aggressiva, coraggiosa. È il bello e il peso della Nazionale: tutti hanno un’idea, tutti si sentono un po’ selezionatori.

Alla fine, conterà una firma. Poi il campo dirà se l’idea era quella giusta. Intanto, la domanda resta nell’aria, leggera e ostinata come un pallone che non scende: di cosa ha davvero bisogno l’Italia oggi, di un nome o di un progetto che rimetta la palla al centro?