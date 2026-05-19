Inter: Chivu ‘Libera’ Calha e Thuram per il Mondiale – I Due Giocatori Ottenuti Permesso di Recupero Pre-Mondiale

Due cardini dell’Inter, non al meglio, scelgono la strada più saggia: rallentare adesso per correre quando conta. Un via libera ponderato, tra sensazioni di campo e scienza del recupero, per arrivare al Mondiale con fiato, gambe e testa al posto giusto.

All’ora di pranzo, ad Appiano, l’aria si fa più leggera. Si sente il fruscio dei GPS, le vasche di ghiaccio gorgogliano piano, qualcuno scherza con i magazzinieri. Ma due sguardi restano concentrati. Sono quelli di Calhanoglu e Thuram. Li vedi, e capisci: la stagione lunga ha lasciato qualche segno. Nulla di eclatante, ma abbastanza da chiedere ascolto al corpo.

La logica dice che dopo oltre quaranta partite in pochi mesi il conto arrivi. Chi gioca tra le linee come Hakan somma sprint, cambi di direzione, contrasti. Chi attacca la profondità come Marcus accumula strappi e atterraggi muscolari. A giugno, con un Mondiale alle porte, ogni micro-dolore diventa una domanda. Forzare? O calibrare?

C’è anche la geografia di mezzo: viaggi, fusi orari, campi diversi. E la testa. Perché si entra in quella zona grigia in cui il margine tra “sto bene” e “rischio” è sottile. In questa cornice, Cristian Chivu, alla guida del gruppo in questi giorni, ha letto il contesto con freddezza.

La decisione arriva dopo colloqui, test e buon senso: permesso accordato ai due per “sganciarsi” dal resto del gruppo e seguire un recupero mirato, senza carichi collettivi. Niente forzature in partitelle, niente minutaggi simbolici. Un lavoro a parte, monitorato, per arrivare alla chiamata della Nazionale con la spia verde. Al momento non ci sono referti medici ufficiali pubblici sulle loro condizioni: parliamo di gestione preventiva, non di stop conclamati.

Perché la scelta ha senso

Semplice: riduci il rischio, guadagni qualità. Gli staff moderni misurano carichi interni, qualità del sonno, asimmetrie. Se un parametro esce dalla riga, si interviene. Un microciclo individuale di 7-10 giorni, con forza specifica, mobilità e lavori neuromuscolari, vale più di tre allenamenti “normali” fatti col freno a mano. Interessa a tutti: all’Inter, che protegge patrimonio tecnico ed economico; alla Turchia e alla Francia, che sanno quanto pesino un regista come Calha e un attaccante elastico come Thuram nelle rotazioni di un torneo corto.

C’è un precedente che parla: quando i top player arrivano al grande evento con una settimana pulita alle spalle, i dati di accelerazioni ad alta intensità salgono e le decisioni in campo migliorano. Non servono magie, solo coerenza.

Cosa cambia per l’Inter (e per il Mondiale)

Per i nerazzurri cambia poco in campo, molto nel principio. Si accetta che il calendario sia estremo e si risponde con lucidità. Niente prove di forza, solo priorità chiare. Fuori dal gruppo oggi per esserci davvero domani. In più, il segnale interno conta: fiducia reciproca tra giocatori, staff medico e tecnico. Un club che ragiona così fa cultura.

Per il Mondiale 2026, il quadro è lineare. Francia e Turchia ritrovano due titolari con una base atletica integra e una fatica “scaricata” in tempo. Chi guarda la prima partita del girone vuole vedere passaggi verticali precisi, letture in anticipo, scatti puliti. Questo è il piano.

Mi resta un’immagine: due paia di scarpini lasciati sul bordo del campo, il prato che riposa, un volo in attesa. Fermarsi un attimo, per allungare lo sguardo. Non è questa, in fondo, la forma più concreta di coraggio nel calcio di oggi?