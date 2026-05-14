Openda, David ma non solo: i calciatori che saluteranno lo Stadium con la Fiorentina

All’Allianz Stadium può andare in scena un congedo collettivo: strette di mano, sguardi lunghi verso la curva, applausi che sanno di ultimo giro. Contro la Fiorentina, più di un bianconero potrebbe salutare casa, tra valigie pronte e destini ancora sospesi.

La partita con la Fiorentina non mette in palio solo punti. Mette in fila i destini di chi, alla Juventus, vede avvicinarsi la porta d’uscita. Il clima è quello delle sere che contano: lo capisci dagli sguardi, dai colloqui rapidi a bordocampo, da quel gesto semplice – il saluto alla curva – che suona diverso quando senti odore di addio.

Il reparto più esposto al vento di calciomercato è l’attacco. Qui si concentrano i discorsi più urgenti e, va detto, non tutti supportati da comunicati ufficiali. Su Loïs Openda si è scritto di un investimento importante e di un inserimento mai davvero riuscito: l’ipotesi di una cessione in prestito per evitare una possibile minusvalenza è rimbalzata a più riprese, ma i dettagli economici non sono stati confermati dal club. Stesso cartello “in uscita” vicino al nome di Arek Milik, frenato dai soliti stop muscolari: quando la disponibilità salta a singhiozzo, anche la gerarchia scivola via.

Diverso, ma parallelo, il caso Jonathan David: talento evidente, periodo di adattamento più lungo del previsto, il sospetto che un contesto meno ingombrante possa ridargli centralità. Si parla di cessione a titolo definitivo, ma qui siamo ancora nel regno delle ricostruzioni giornalistiche. E poi c’è l’elefante in sala: il futuro di Vlahović. La società non ha aperto scenari, il giocatore tiene il profilo basso: tradotto, tutto può succedere, anche nulla.

Intanto il nome di Kolo Muani torna e ritorna. Profilo compatibile, costo importante, operazione possibile solo con conti alla mano e una strategia chiara. Con o senza Champions? Domanda cruciale.

Gli incerti e le uscite silenziose

Nel gruppo “probabili saluti” spuntano anche Filip Kostić e Juan Cabal. La sensazione – ribadita da settimane – è che le strade si separeranno a fine stagione: formule e cifre restano da definire, quindi niente verità scolpite nella pietra.

Tra gli “incerti” ci sono Edon Zhegrova e Fabio Miretti: il primo ha pagato i limiti nella fase senza palla, il secondo rischia di restare intrappolato nel ruolo di jolly. Qui l’uscita potrebbe essere funzionale: minuti altrove, ritorno con più sostanza. Discorso simile per Vasilije Adžić: prospetto intrigante, possibile prestito per fargli respirare campo vero.

Un capitolo a parte è il bilancio. Se queste cessioni non genereranno grandi incassi, almeno alleggeriranno gli ingaggi. Ma il vero spartiacque resta la Champions League: tra premio di partecipazione, ranking e market pool, l’impatto può valere decine di milioni (stima prudente: tra 50 e 80 complessivi a stagione, in base al percorso). Senza quell’ossigeno, la dirigenza potrebbe dover considerare una vendita pesante, con tutto ciò che comporta dentro lo spogliatoio e fuori.