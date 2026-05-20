Antognoni Svela: Squadra Giovane e Forte per le Amichevoli di Giugno dell’Italia Under 21. Ecco il suo Commento sulle Polemiche in Grecia

Un giugno corto e teso. L’aria di raduno, i pullman che arrivano al centro tecnico, le scarpe nuove sul prato e un’idea che vibra: l’energia dei ragazzi può spostare l’ago della bilancia. In mezzo, la voce ferma di Antognoni che tiene la rotta.

L’orizzonte è chiaro. Le amichevoli di giugno mettono davanti all’Italia Under 21 due test veri: Lussemburgo e Grecia. Sono partite di fine stagione. Le gambe sono stanche, la testa no. Qui si costruisce la prossima ondata di titolari. Qui si misurano carattere e letture.

Giancarlo Antognoni gira per il campo con passo leggero. Non alza la voce. Osserva, chiama per nome, mette a proprio agio. Da capo delegazione, porta una cosa semplice e preziosa: un criterio. Vuole ragazzi che competono, che reggono lo sguardo, che non scappano dal pallone.

Una squadra giovane e forte

Il punto, per lui, è netto. Le convocazioni seguono merito e prospettiva. Lo si vede nei profili: esterni rapidi che saltano l’uomo; centrali con primo passaggio pulito; mezzali che rompono la linea. La squadra giovane e forte non è uno slogan. È un equilibrio tra minuti veri nei club e fame di avanzare un gradino.

Esempio concreto? Si lavora su sequenze corte. Recupero palla alto. Due tocchi, verticale, attacco del mezzo spazio. Rotazioni semplici che chiedono tempi giusti, non effetti speciali. Chi entra sa cosa fare. Chi esce lascia un modulo che respira.

Antognoni lo ripete con calma: questa Under deve somigliare alla Nazionale maggiore in principi e ritmo. Pressione coordinata. Linea corta. Scelta pulita negli ultimi venti metri. Non promette titoli a parole. Pretende standard. Ha vinto un Mondiale nell’82 e conosce la differenza tra gesto e prestazione. Qui pesa la prestazione.

Le polemiche in Grecia: il punto

A metà settimana è arrivato il rumore. In Grecia si discute. Si parla di polemiche legate alla selezione e all’organizzazione del test. Non ci sono note ufficiali che chiariscano ogni aspetto: voci sui convocati, scelte di sede, tempi del raduno. È giusto dirlo: i dettagli non sono tutti verificabili.

Antognoni, interpellato, ha tenuto la barra dritta. Ha definito le discussioni “rumore di fondo” e ha riportato il focus sul campo. L’Italia Under 21 prepara la partita su contenuti misurabili: pressione sulla prima costruzione, gestione delle seconde palle, palle inattive. Sono leve concrete. Non dipendono dal clima esterno.

Il Lussemburgo non va preso sottogamba. Negli ultimi anni il movimento ha alzato il livello a tutti i piani. Ordine, transizioni corte, fisicità pulita. È il tipo di avversario che ti punisce se sbagli corpo su corpo o perdi un duello sul lato debole. Serve attenzione al primo quarto d’ora. Serve pulizia nelle uscite dal basso.

Con la Grecia, invece, il test sarà emotivo. Stadio caldo, ritmo spezzato, tante seconde palle. Partite così rivelano chi ha leadership. Non quella che urla, ma quella che sistema i compagni, chiede palla anche quando brucia, chiude la diagonale senza che nessuno glielo ricordi.

C’è un filo che unisce tutto. Antognoni resta lì, tra panchina e bordo campo, a difendere un’idea semplice: gli Azzurrini sono forti quando giocano da squadra, non da figurine. Giugno è breve, il margine è stretto, ma l’occasione è larga. In fondo, il calcio giovanile è questo: una porta che si apre all’improvviso. Chi la attraversa per primo? E tu, da che parte ti metteresti, col pallone che rotola e il sole basso sulle spalle?