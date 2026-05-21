Juve, altro che Tonali: il centrocampista va in una super big e resterà un sogno bianconero

Sandro Tonali resterà solo un sogno per la Juventus: sul centrocampista del Newcastle c’è l’assalto di una big del calcio mondiale

Ci sono giocatori che lasciano un vuoto tecnico. E poi ce ne sono altri che, quando salutano, segnano anche la fine di un’epoca. Per il Manchester United, l’addio di Casemiro rischia di avere proprio questo significato.

Il centrocampista brasiliano, arrivato a Old Trafford con il peso di chi aveva già vinto tutto con il Real Madrid, sembra ormai pronto a chiudere la sua esperienza inglese. La destinazione più probabile porta negli Stati Uniti, all’Inter Miami di Lionel Messi. Una scelta che sa di ultima grande avventura, ma anche di passaggio simbolico verso una nuova fase della carriera.

Nel frattempo, però, il club inglese si sta già muovendo per evitare di restare scoperto in una zona del campo diventata cruciale nel calcio moderno. E i nomi finiti sul tavolo della dirigenza raccontano molto bene quale direzione vogliano prendere i Red Devils.

Ederson piace per equilibrio e intensità

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Ederson, protagonista di un’altra stagione di alto livello con l’Atalanta. Il brasiliano ha conquistato tutti per continuità, intensità e capacità di stare dentro ogni momento della partita. Non è il classico regista elegante che illumina con una giocata ogni cinque minuti, ma uno di quei centrocampisti che finiscono per incidere ovunque senza fare troppo rumore.

Ed è probabilmente proprio questo che piace al Manchester United. In Premier League servono energia, corsa e personalità, qualità che il classe 1999 ha dimostrato di possedere anche nelle notti europee con la maglia nerazzurra.

L’Atalanta lo valuta attorno ai 50 milioni di euro, cifra importante ma ancora considerata sostenibile dagli inglesi. Soprattutto ora che l’Atletico Madrid, altro club molto interessato al giocatore, sembra essersi orientato verso Joao Gomes del Wolverhampton.

Tonali resta il sogno: ma il prezzo cambia tutto

Il vero colpo capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi, però, porta a un altro nome: Sandro Tonali. L’ex Milan continua a essere molto apprezzato dal Manchester United, che vede nel centrocampista italiano un possibile leader tecnico ed emotivo per il futuro.

Dopo una stagione complicata ma anche molto intensa al Newcastle, Tonali ha dimostrato di essere tornato centrale nel progetto inglese. E infatti convincere i Magpies a lasciarlo partire appare tutt’altro che semplice.

La valutazione supera abbondantemente quella di Ederson e si avvicina a cifre che potrebbero sfiorare i 90 milioni di euro. Una differenza enorme che obbliga il club di Old Trafford a riflettere con attenzione su quale investimento fare davvero.

Nel frattempo, Tonali continua a mantenere vivo il suo legame con l’Italia. La sua presenza a Brescia per assistere ai playoff di Serie C non è passata inosservata e racconta molto del rapporto che il centrocampista conserva con le proprie radici calcistiche.

Il mercato del Manchester United, però, sembra appena iniziato. Perché sostituire Casemiro non significa soltanto trovare un nuovo mediano. Significa capire quale identità avrà la squadra nei prossimi anni. Più fisica e aggressiva come Ederson? Oppure più tecnica e carismatica come Tonali?

Forse è proprio questa la scelta che dirà davvero dove vuole tornare il Manchester United. E a Old Trafford, dopo stagioni vissute tra alti e bassi, nessuno ha più voglia di sbagliare il prossimo centrocampista.