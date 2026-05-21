Ritorno a Sorpresa nei Mondiali: Neuer Torna in Nazionale Dopo il Ritiro Post Euro 2024

Un addio che sembrava scritto, poi il colpo di scena che riaccende speranze e dibattiti: il numero uno che aveva salutato la maglia della Germania torna a guardarla negli occhi, proprio quando la Coppa del Mondo ricomincia a chiamare.

Sembrava finita lì. Dopo Euro 2024, il portiere del Bayern Monaco aveva annunciato il ritiro dalla nazionale tedesca. Un passaggio di consegne atteso, quasi naturale, dopo un decennio di parate, leadership e gesti tecnici entrati nella routine di chi ama il calcio. Ricordo ancora l’aria sospesa di quel saluto: nessuna retorica, solo la sostanza di chi sa quando abbassare la saracinesca.

Se ripensi a Manuel Neuer, ti tornano subito due immagini. La prima: 2014, il Mondiale vinto in Brasile, la Germania che gioca corta, e lui che “mangia” il campo da vero portiere-libero, soprattutto negli ottavi contro l’Algeria. La seconda: Lisbona, 2020, finale di Champions, parate pesanti su Neymar e Mbappé. Due istantanee che spiegano perché, in questi anni, il ruolo tra i pali è cambiato nel modo in cui lo immaginiamo.

Una carriera che ha cambiato il ruolo

Con la maglia del Bayern, Neuer ha collezionato titoli a valanga: undici Bundesliga consecutive nel ciclo 2013-2023, due Champions League, coppe nazionali, supercoppe, Mondiale per club. Con la Germania, un Mondiale alzato a Rio e tornei dove il suo impatto ha superato i numeri. Ha riscritto le gerarchie del gioco coi piedi, ha gestito l’area come una zona franca personale, ha unito presenza scenica e semplicità dei gesti. Il suo marchio? Anticipi in uscita pulita, postura già orientata al passaggio successivo, lettura che “accende” la squadra.

In questi mesi post-Europeo, il discorso pareva chiuso: avanti i nuovi, con Marc-André ter Stegen in prima fila, più alternative affidabili come Kevin Trapp e un blocco di portieri cresciuti in un calcio sempre più verticale. Il cantiere era aperto, la programmazione impostata.

Cosa cambia per la Germania ai Mondiali

E qui il colpo di scena. Neuer ha deciso di revocare il ritiro e rendersi di nuovo disponibile per i prossimi Mondiali. Al momento in cui scriviamo, i dettagli ufficiali sulle convocazioni definitive non sono pubblici: l’indicazione è chiara sul suo rientro nel gruppo, ma restano da definire gerarchie e minutaggio. È un ritorno che sposta umori e assetti. Porta esperienza in gestione delle partite a eliminazione diretta, freddezza nei rigori, voce nello spogliatoio. Non è solo tecnica: è “temperatura” emotiva.

Cosa significa, sul campo? Pressing alto più sicuro con un portiere che gioca da undicesimo uomo. Linea difensiva che può alzarsi qualche metro. Uscite pulite anche quando la squadra è schiacciata. È vero: la Coppa del Mondo chiede forma attuale, non curriculum. E infatti tutto dipenderà dai test, dai carichi e dalla risposta del corpo nelle prossime settimane. Ma se c’è uno che conosce il labirinto dei grandi tornei, è lui.

L’altra metà della storia è la concorrenza: ter Stegen ha messo insieme stagioni di altissimo livello, ha costruito crediti tecnici e tattili con la squadra. Qui entra il lavoro del CT: bilanciare stato di forma e memoria competitiva. Non è un derby personale, è un lusso raro per una nazionale che vuole ambire al massimo: due numeri uno veri, con profili diversi ma complementari.

Alla fine, l’immagine è semplice: un paio di guanti che tornano a sentire l’odore dell’erba bagnata prima del tunnel. È nostalgia o è futuro? Forse tutte e due le cose. E a te, che segui il calcio anche quando tace, non viene voglia di ascoltare ancora il rumore secco di una palla bloccata al novantesimo?

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