Chivu sull’Inter: ‘Il Futuro è Diouf e Pepo, Serve Solo una Vacanza’. Elogia la Squadra per la Stagione Onorata

Fine stagione, spogliatoio che profuma di erba bagnata e di maglie sudate. Cristian Chivu parla piano ma dritto: onorare la maglia, proteggere i giovani, prendersi una vacanza per tornare più forti. Nel mezzo, due nomi che luccicano: Diouf e Pepo.

Il tecnico sorride e chiude il cerchio: “Andava onorata la maglia e tutto ciò che di buono abbiamo fatto: bravi tutti”. Parole semplici, pesanti. La sua è una cartolina della stagione: lavoro, continuità, poche scuse. E un pensiero ai giovani, la linea che unisce ieri e domani. C’è anche un passaggio affettuoso per Pio Esposito: “Felice per la doppia cifra”. Se lo dice lui, c’è sostanza. Classe 2005, piede educato, fame vera.

Chivu non vende fumo. Nel settore giovanile ha costruito una reputazione solida. Ha alzato lo Scudetto Primavera nel 2022 e ha fatto crescere profili che oggi orbitano tra prima squadra e mercato. Il suo mantra è riconoscibile: identità, coraggio, dettagli. Chi lo segue lo sa. Le sue squadre pressano con testa, aprono il campo, leggono i momenti. Non è estetica: è metodo.

Una stagione “onorata”, senza sconti

Lui la chiama così perché il calcio, a certi livelli, è una responsabilità. L’Inter ha gestito settimane complicate, viaggi, affaticamenti, slanci e rientri. La squadra ha tenuto insieme cose diverse: risultati, minutaggi dosati, spazio a chi spingeva dal basso. Non tutto è stato perfetto. Ma il filo non si è spezzato. La cifra sta negli standard: allenarsi forte, restare lucidi, saper soffrire. Questo costruisce un gruppo. Questo rende credibile un progetto.

Dentro questa cornice, i nomi che accendono l’immaginazione sono due. Chivu li pronuncia con naturalezza, quasi fossero ragazzi del quartiere: Diouf e Pepo. Non cercate etichette forzate. Qui non si scrive il destino di nessuno. Al momento non ci sono dati ufficiali su piani definitivi, ruoli futuri o minutaggi garantiti. Ma c’è un segnale chiaro: il futuro passa da volti freschi, da chi porta corsa pulita, letture semplici, leggerezza mentale. Lì si vede la mano dell’allenatore: togliere peso, aggiungere responsabilità giusta.

E Pio? Il suo traguardo in doppia cifra non è un fiocco sulla torta. È una soglia psicologica. Dice che la porta inizia a parlarti. Che l’area non è un labirinto. Conta più della calligrafia tecnica. Conta l’abitudine al gesto giusto al minuto giusto.

“Serve solo una vacanza”

Sembra un vezzo. In realtà è un principio. Il riposo non è un premio, è parte dell’allenamento. Stacca la testa, restituisce gambe, rimette ordine. I giocatori vivono sui dettagli: sonno, alimentazione, routine brevi ma costanti. Una settimana fatta bene può cambiare il primo mese della prossima stagione. È lì che rinasce la fame. Ed è lì che i ragazzi, da Pepo a Diouf, possono trasformare la scintilla in fuoco.

Il messaggio di Chivu è lineare: onora oggi, prepara domani. L’Inter ha costruito un’identità che non dipende dall’umore del weekend. Vive di abitudini. Per questo le sue parole arrivano. Non promettono miracoli. Promettono lavoro.

In fondo, è questa l’immagine che resta: un campo vuoto al tramonto, scarpini in mano, fiatone che si spegne. La vacanza come silenzio buono prima di un nuovo rumore. Chissà se nel primo allenamento d’agosto sentiremo già quei nomi rimbalzare più forti: Diouf, Pepo. E noi, saremo pronti a riconoscerli?