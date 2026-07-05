Sampdoria in Trattativa per Insigne: Primo Contatto Stabilito, Pescara Resiste. Viti e Martinelli Ancora in Gioco

Una telefonata, poche parole misurate, un varco che si apre nel caldo del mercato: la Sampdoria ha bussato alla porta giusta per capire se Insigne può davvero vestire il blucerchiato, mentre Pescara serrava i ranghi come chi ha ancora un progetto da difendere.

La scena è tipica di luglio. Uffici con le luci accese fino a tardi, promemoria a margine, qualche sms che conta più di un comunicato. La Sampdoria ha stabilito un primo contatto per Insigne. Non una trattativa lampo, né le forzature da ultim’ora. Piuttosto, una verifica seria: disponibilità del ragazzo, margini economici, tempi utili. Chi sta vicino al dossier parla di dialoghi avviati e toni cordiali. Ma, per ora, nessun accordo. E va bene così: i trasferimenti migliori, spesso, cominciano proprio con una domanda semplice fatta al momento giusto.

La parte interessante, infatti, arriva quando dall’altra parte della linea risponde il Pescara. I biancazzurri non vogliono privarsi del loro esterno di riferimento. L’idea è chiara: tenerlo al centro del progetto tecnico, puntare su continuità e identità. In Serie C (e non solo), un attaccante capace di strappo e ultimo passaggio fa la differenza. Basta guardare come, negli ultimi campionati, le squadre che hanno centrato la promozione spesso hanno avuto un’ala capace di due cose semplici: creare superiorità e incidere nelle partite sporche. Insigne, per profilo, corrisponde a quel bisogno. E Pescara lo sa.

Da Genova, però, non mollano. La Samp ragiona con calma: capirebbe una formula di prestito con opzione, ragionerebbe su bonus legati al rendimento, non forzerebbe i tempi. Nessuna cifra ufficiale circola e non risultano clausole note: questo è un passaggio ancora tutto da scrivere, e vale la pena dirlo senza giri di parole. Ma l’interesse è reale, e il giocatore piace per caratteristiche: esterno tecnico, tiro a rientrare, lavoro tra le linee. In un Ferraris pieno, quel tipo di piede può cambiare l’inerzia di una serata storta.

Perché il Pescara resiste

Il Pescara difende il suo asset. Semplice: ha bisogno di qualità negli ultimi trenta metri per costruire una stagione con ambizione. C’è anche una questione di tempistica: a luglio, sostituire un titolare significa rimettere mano alla struttura offensiva, rischiare di perdere settimane preziose. In più, il club pescaresi valuta la crescita interna e non ha fretta di mettere sul mercato il proprio giocatore simbolo. Tradotto: la trattativa è aperta, ma la resistenza è concreta.

Le altre mosse: Viti e Martinelli

Nel frattempo, a Bogliasco si tengono vivi altri dossier. Le piste Viti e Martinelli restano sul tavolo, con impostazioni differenti: profili difensivi giovani, margini di crescita, possibile inserimento con formule flessibili (anche qui: prestito, magari con diritto di riscatto). Sono mosse coerenti con un’idea chiara: ringiovanire senza perdere struttura, alternare esperienza e gamba, costruire una rosa con doppie soluzioni nei ruoli chiave. Dettagli economici e tempistiche, al momento, non sono confermati: il lavoro è in corso e i club coinvolti tengono le carte coperte.

C’è un’immagine che torna in mente: un corridoio lungo, porte socchiuse, voci basse. Il mercato vive di attese intelligenti più che di strappi. La Doria ha acceso la luce sulla casella giusta, il Pescara ha fatto capire che non si sfila. Il resto è pazienza, un invito a leggere tra le righe senza perdere il gusto dell’istante. Ti piacerebbe vederlo a sinistra, a caricare la Sud, o lo immagini ancora in biancazzurro a trascinare un gruppo che vuole salire? La risposta, a volte, nasce da una seconda telefonata. E da come la si ascolta.