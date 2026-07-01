Yamal Pronto per la Sfida dei Mondiali: ‘Posso Stare in Campo 90 Minuti Contro l’Austria’. Il Talento della Roja Risponde alle Critiche sulla Spagna: ‘L’Importante è Vincere’

Una promessa che diventa volto di copertina. Lamine Yamal sorride, stringe i lacci, alza lo sguardo: “Posso stare in campo 90 minuti contro l’Austria”. Il ragazzo della Roja porta leggerezza e peso insieme. E quando gli chiedono dello stile della Spagna, taglia corto: “L’importante è vincere”. In una frase, il calcio di oggi.

Un sedicenne con la testa da veterano

Parliamo di Lamine Yamal, ma senza mitologie. Il talento c’è, e si vede. Ha già superato le 50 presenze in prima squadra con il Barcellona prima dei 17 anni. Ha segnato in Liga da minorenne, fissando un record di precocità raro. Regge duelli, sceglie la giocata giusta, non cerca il colpo per la clip. A quell’età è diverso.

Poi c’è la tenuta. Yamal dice: “Posso stare in campo novanta minuti”. Non è spavalderia. È un dato costruito con minuti veri, partite vere, viaggi, recuperi. Nel club ha sommatonato oltre tremila minuti in stagione tra Liga e coppe. Numeri alla mano, il fisico risponde. La testa anche.

Sull’avversario, l’Austria, lui non alza il tono. Niente proclami, solo fame. La squadra di Ralf Rangnick corre, pressa, ti soffoca la prima uscita. Serve pulizia tecnica. Serve coraggio. Serve, soprattutto, una velocità mentale che Yamal ha spesso mostrato: controllo orientato, strappo sul corto, scelta rapida a due tocchi. Quello che cambia un’azione in gol.

Nota doverosa: i dettagli su calendario e rifiniture possono variare nelle ore pre-partita. Se una frase rimbalza a caldo, a volte manca l’ufficialità immediata. Qui contano il senso e il contesto. E il contesto dice che il ragazzo è pronto.

Vincere o convincere?

Arriviamo al punto. “La Spagna non gioca bene? L’importante è vincere.” Parole forti. Anche scomode, per chi ama il bel gioco come valore in sé. Ma il calcio non è un concorso di stile. La Roja vive un’epoca in cui il possesso non è più dogma. C’è più verticalità, più campo aperto, più rischio. Con esterni come Yamal e Nico Williams, si cerca la porta prima della coreografia.

Le critiche ci sono sempre. C’era chi criticava pure la Spagna del tiki-taka perché “non tirava”. Oggi qualcuno rimpiange quel mosaico di passaggi. La verità, spesso, sta in mezzo. Una nazionale vince se sa cambiare pelle quando serve. Concede qualcosa? Sì. In cambio ottiene profondità e occasioni pulite. E porta a casa risultati. Alla fine il tabellino detta la narrazione.

Yamal lo ha capito in fretta. Non gioca per “piacere”. Gioca per incidere. Un dribbling che sposta l’uomo. Un cross sul secondo palo. Un rientro a coprire il terzino. Piccole cose, tutte misurabili. Il talento diventa utile quando sposa la partita reale, non l’idea astratta.

C’è però un aspetto umano che non va perso. Lamine resta un ragazzo. Ha un sorriso timido e una leadership che nasce da gesti semplici. Si prende la responsabilità senza alzare la voce. È la sua forza. È anche il termometro di una Roja che vuole vincere non “nonostante” i giovani, ma “grazie” ai giovani.

Alla fine, resta un’immagine. Spogliatoio silenzioso, scarpini allineati, luci che si abbassano. Il rumore del pallone che rimbalza nel corridoio. Yamal fa un respiro lungo. Pensa a ciò che conta davvero. Poi esce. E tu, da casa, cosa scegli oggi: la bellezza perfetta o la gioia imperfetta di una vittoria?