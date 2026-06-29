Miretti Punta al Bologna: Decisione Attesa Entro Domani. La Juve in Fretta di Concludere, Lucumi Nella Trattativa

Notte di telefonate, mattina di decisioni: il futuro di Fabio Miretti si gioca tra messaggi incrociati, fogli excel aperti e l’idea semplice che a volte basta cambiare maglia per cambiare passo. Bologna guarda avanti, la Juventus al cronometro: serve una scelta, e serve in fretta.

La storia è chiara. Fabio Miretti, classe 2003, cresce nel vivaio bianconero e si fa spazio tra i grandi senza rumore. Entra con le spalle dritte, gioca in Serie A e assaggia la Champions da ragazzino. È un centrocampista pulito nel tocco, con testa alta e passo leggero. A lui piace cucire gioco. A chi lo guarda piace l’idea di vederlo farlo con continuità.

Da giorni il Bologna studia il colpo. Non un azzardo, ma un innesto coerente con una squadra che cerca energia, corsa, letture. Il club rossoblù ha fatto della crescita dei giovani una scelta, non una moda. Il profilo di Miretti, oggi, parla proprio quella lingua: minuti, responsabilità, identità.

La Juventus corre. Vuole chiudere l’operazione senza trascinarla. Il mercato, lo sappiamo, non aspetta. Ma serve trovare la quadra sulle cifre. Non ci sono numeri confermati: si discute della formula, tra prestito e possibili opzioni di riscatto. E senza chiarezza contabile, niente firme. È uno di quei passaggi in cui un dettaglio cambia tutto.

A metà di questo incastro arriva il punto: l’indicazione è che la decisione su Miretti verso il Bologna è attesa entro domani. Un dentro o fuori che fa bene a tutti. Al ragazzo, che ha bisogno di campo. Al Bologna, che cerca una mezzala che strappi. Alla Juve, che intende definire in fretta le caselle del suo centrocampo.

Cosa rappresenterebbe per il Bologna

Un giocatore così ti apre due strade. Può fare la mezzala in un 4-3-3. Può agire tra le linee in un 4-2-3-1. Sa ricevere spalle alla porta e uscire pulito. Sa correre in pressione. In una squadra che punta sul collettivo, un profilo tecnico ma ordinato aiuta a tenere il ritmo alto. E dà margine all’allenatore nelle rotazioni, soprattutto quando gli impegni si addensano.

Qui entrano i fatti che contano: Miretti ha già conosciuto pressioni vere, ha giocato in stadi complicati, ha imparato a gestire il pallone corto e quello lungo. Gli manca, semmai, la lunga striscia di partite consecutive. È normale alla sua età. Bologna gli darebbe proprio quello: continuità, metriche chiare, obiettivi misurabili.

Il nodo cifre, tempi e la pista Lucumí

Sulle cifre, lo ripetiamo, non c’è un dato pubblico affidabile. Si lavora per incastrare valore, bonus e tempi. La sensazione è che la trattativa sia viva ma attenta ai dettagli. In parallelo, e qui sta il pezzo che fa rumore, si parla anche di Jhon Lucumí. È un dossier a parte, slegato da Miretti. Difensore affidabile, mancino, abituato alla linea alta. Il suo nome circola da mesi attorno a club di vertice. Anche qui, nessun numero confermato, solo contatti e valutazioni. Due tavoli, stessi interlocutori, esigenze diverse.

E allora cosa resta, in attesa di domani? L’immagine di un ragazzo che potrebbe cambiare città per cambiare ritmo. Di una Juve che fa i conti e di un Bologna che fiuta l’occasione. Il calcio vive di scelte che sembrano piccole e poi spostano stagioni. A volte basta una porta che si apre al momento giusto. La domanda è semplice: Miretti la attraverserà adesso, con passo deciso, o aspetterà ancora un giro di lancette?