Inter in Utile, Chelsea in Rosso: Come Acquistare Palestra e Rispettare il Fair Play? Il Mistero del Settlement Agreement con l’UEFA

Un club fa i conti, l’altro fa i tagli: in mezzo c’è il regolamento che decide chi può crescere senza bruciarsi. Inter in utile e Chelsea in rosso non sono etichette, ma traiettorie diverse dentro il labirinto del Fair Play: investire, magari in una “palestra” per far crescere talento, e restare nelle regole Uefa. È possibile? Sì, ma non a occhi chiusi.

Inter ha scelto di asciugare. Più ricavi ricorrenti, meno scommesse, vendite mirate. Il risultato, comunicato come obiettivo e poi confermato nelle indicazioni più recenti del club, è un piccolo ma concreto utile di bilancio per l’ultima stagione sportiva (il deposito ufficiale arriverà in autunno). Non è la luna, è disciplina: rapporto stipendi/ricavi più sano, ammortamenti sotto controllo, cessioni intelligenti (Onana, Brozović) senza perdere competitività. È la versione applicata del nuovo Regolamento di Sostenibilità Uefa: spendi quello che incassi, e se sfori, rientri in corsa in tempi certi.

Sul lato opposto c’è il Chelsea, che ha accelerato. Tanti acquisti, contratti lunghi, ammortamenti diluiti. Risultato? Conti in pressione, perdite ancora pesanti e un settlement agreement con la Uefa. Qui inizia il mistero. I dettagli non sono pubblici, ed è normale: la Uefa espone i principi, non le clausole riga per riga. Ma la sostanza è chiara. Il club ha accettato un percorso con tappe vincolanti: ridurre il costo della rosa in rapporto ai ricavi, migliorare il saldo triennale delle cosiddette “football earnings”, rispettare la famosa soglia del 70% tra spese sportive e fatturato entro la scadenza fissata. Se salti le tappe, arrivano le sanzioni: multe, trattenuta dei premi europei, limitazioni alla lista Uefa, fino alla possibile esclusione. Non è teoria: è già successo ad altri club negli anni scorsi.

Cosa c’è davvero dentro un settlement Uefa

Un settlement agreement non è un condono. È un patto di rientro. Prevede obiettivi annuali sul costo-squadra e sul margine operativo, divieti su bonus e commissioni non sostenibili, monitoraggi trimestrali e correzioni immediate. Le cifre guida, pubbliche, sono queste: deficit massimo triennale ammesso pari a -60 milioni se coperto da capitale dei proprietari (molto meno senza copertura) e “squad cost ratio” al 70% dei ricavi entro il 2025. Dentro ci finiscono stipendi, ammortamenti cartellini, agenti; fuori, per scelta regolamentare, vanno investimenti strutturali.

Comprare una “palestra” e restare nelle regole

E qui sta il punto pratico. Vuoi acquistare una palestra, un centro d’allenamento, ampliare il settore giovanile? Bene: sono spese che il regolamento considera “virtuose”. Infrastrutture, academy, calcio femminile e community non pesano sul calcolo del break-even. Un club può quindi costruire la sua “palestra di talento” senza violare il Fair Play finanziario, a patto di tenere a bada il costo della rosa. Esempio concreto: investire 30 milioni in un centro sportivo non incide sul saldo regolamentare; ingaggiare un esterno a 30 milioni sì, perché genera ammortamenti e stipendi. Diversi club inglesi e italiani, negli ultimi cinque anni, hanno spostato il baricentro proprio lì: più strutture, più Primavera, più sviluppo interno. Inter lo ha fatto limando il monte salari e puntando su plusvalenze sostenibili; il Chelsea dovrà farlo con un occhio al cronometro del settlement.

C’è un dettaglio che spesso sfugge. Le regole non bloccano l’ambizione. La indirizzano. Se vendi bene, se alzi i ricavi da stadio e commerciale, puoi anche permetterti di investire sulla prima squadra. Ma senza fondamenta non reggi: la “palestra” è la metafora giusta. Irrobustisce prima dei muscoli, poi arriva lo sprint.

Alla fine, la domanda è semplice e scomoda: preferisci vincere il mercato a luglio o il bilancio a giugno? La risposta, di solito, si sente nel silenzio degli spogliatoi, quando il pallone è fermo e restano solo i conti. E tu, da che parte ti siedi al tavolo?