Pavoletti post-ritiro: ‘Possibile ritorno a gennaio, ho ancora un desiderio da realizzare’

Leonardo Pavoletti parla da uomo libero, sospeso tra il silenzio del dopo e il rumore del prima: dice che il ritiro non è una fine, ma una fessura da cui entra luce. E, tra le righe, lascia aperta una porta: gennaio potrebbe non essere poi così lontano.

Un ritiro che sa di pausa

L’ex capitano del Cagliari vive questi giorni come una esplorazione. Lo dice con calma. “È una scoperta continua.” L’ex attaccante non forza i toni. Cammina, osserva, ascolta. Il suo sguardo tiene insieme due piani. Da una parte, il presente. Dall’altra, ciò che resta addosso quando togli la maglia.

Nel racconto c’è ordine. C’è disciplina. Pavoletti non è uno che molla. Lo ha mostrato per anni. Con i suoi gol di testa, con la lettura delle traiettorie, con la durezza dei rientri dopo gli infortuni. In Serie A ha lasciato un segno concreto: una stagione in doppia cifra, primeggiando per reti aeree. Una specialità riconosciuta. Un’identità.

Il contesto conta. La Sardegna lo ha adottato. I tifosi del Cagliari lo hanno trasformato in simbolo. Le immagini scorrono veloci: le esultanze sotto la Nord, le notti di lotta, gli abbracci di chi sa che certe partite non si vincono, si attraversano. Lì dentro c’è il suo lessico. Semplice. Netto. Popolare.

Poi, a metà discorso, arriva il punto che accende l’aria. Pavoletti apre uno spiraglio. Parla di un “possibile ritorno a gennaio”. Non lo urla. Lo suggerisce. Aggiunge che c’è “ancora un desiderio da realizzare”. Qui il cuore corre. La testa, però, frena e mette in fila i fatti.

Ad oggi non risultano comunicazioni ufficiali su un nuovo tesseramento. Un eventuale rientro passerebbe per la finestra invernale. La condizione fisica sarebbe la prima cartina di tornasole. La scelta della squadra, se mai ci sarà, richiederebbe incastri tecnici e umani.

Gennaio, finestra che intriga

Il mercato di gennaio è breve. Taglia netto. Chiede elasticità. Un rientro in quel momento avrebbe senso solo con un ruolo chiaro. Pochi fronzoli. Un obiettivo condiviso. In spogliatoio, Pavoletti porterebbe mestiere, postura, gerarchia. Non serve inventare nulla: lo raccontano anni di campo, duelli aerei vinti, pesi spostati in area quando la palla scotta.

Il nodo è uno: cosa cerca davvero? La risposta pare semplice. Chiudere un cerchio. Forse un ultimo gol sotto una curva. Forse un obiettivo minimo e concreto, da segnare col pennarello rosso. Quando dice “ho ancora un desiderio”, la frase pesa. Non è retorica. È pane quotidiano. È la lista sul frigo.

Immagino le sue mattine. Sveglia presto. Lavoro silenzioso. Una palestra essenziale. Corsa leggera. Poco social. Molta testa. Chi ha passato due infortuni seri sa cosa significa tenere le viti strette nei giorni senza partite. La carriera lo ha temprato così: pazienza attiva, fame sobria.

C’è anche la parte che non possiamo sapere. Il club. Le valutazioni mediche. I dettagli contrattuali. Qui bisogna dirlo chiaro: non ci sono dati certi. Ci sono solo segnali. E le parole misurate di chi non vuole chiudere la storia con una porta sbattuta.

Alla fine resta un’immagine. Un attaccante che entra al minuto 82. Un cross tagliato. Un tempo di salto che ferma il tempo. La palla che piega la rete. Non so se succederà. So però che il calcio vive di questi ritorni discreti. Di uomini che, quando tutto sembra finito, scelgono ancora una volta di provarci. E noi, davanti allo schermo o appoggiati alla balaustra, siamo pronti a riconoscerci in quel passo che porta verso l’area. Chi non lo farebbe, almeno una volta?