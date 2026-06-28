Greenwood alla Roma: Il Ruolo Cruciale di Benatia nell’Affare con il Marsiglia Svelato

Una voce corre tra Trigoria e il Mediterraneo: un talento in cerca di riscatto, una squadra che sa fiutare le occasioni, un ex capitano di reparto pronto a spostare gli equilibri.

L’idea di vedere Mason Greenwood con la maglia della Roma

Sta scaldando l’estate. Non è solo una questione di numeri. È una questione di timing, di relazioni, di quelle telefonate che pesano quanto un gol al novantesimo. Nel mezzo c’è il Marsiglia, che in questo dossier non è un semplice spettatore. E c’è Mehdi Benatia, ex colonna giallorossa: non più direttore sportivo dell’OM, ma oggi consulente per le loro cessioni. È qui che la trama si fa interessante.

Greenwood, classe 2001

Viene da un’annata positiva al Getafe: 10 gol e 6 assist in tutte le competizioni. Destro naturale? No, mancino educato, piede rapido, strappo breve, attitudine da esterno che rientra. A Daniele De Rossi serve proprio questo: profondità senza fronzoli e un finalizzatore che sappia creare il tiro da solo. Nella nuova struttura giallorossa – con Florent Ghisolfi a impostare l’area sportiva – il profilo è coerente: talento alto, costo ancora sotto l’élite, possibili margini di rivendita.

Il punto centrale arriva adesso

Perché in questa trattativa il nome che può fare la differenza è proprio Benatia. Fonti di mercato concordano su un dettaglio chiave: pur non essendo più alla guida operativa del Marsiglia, l’ex difensore cura come consulente alcuni dossier in uscita e resta un interlocutore ascoltato. Conosce l’ambiente OM, le priorità di bilancio, i canali giusti con gli intermediari di Premier. E conosce la Roma: ha condiviso lo spogliatoio con De Rossi e sa come si lavora a Trigoria quando l’obiettivo è vicino ma non ancora in porta.

Cosa significa in concreto?

Non stiamo parlando di “scorciatoie”. Parliamo di contatti che fluidificano i passaggi, di informazioni sui tempi e sulle valutazioni che aiutano a evitare forzature, di una concorrenza del Marsiglia che – al momento – non risulta aggressiva come settimane fa. Dettagli, sì. Ma nel calciomercato i dettagli sono tutto. Soprattutto quando attorno al giocatore restano aspetti reputazionali delicati: i club, oggi, inseriscono spesso clausole comportamentali e percorsi di due diligence. Anche qui, niente invenzioni: i parametri finali su ingaggio e bonus non sono ancora pubblici.

Perché Benatia conta davvero

Relazioni vive su due fronti, Italia e Francia. Reputazione personale nel mondo OM e porta d’accesso a chi decide. Linguaggi comuni con staff e agenti: riduce i “tempi morti” della negoziazione. Filo diretto umano con De Rossi: fiducia, prima ancora che numeri.

Cosa guadagna la Roma (e cosa rischia)

Pro: un attaccante che porta gol, strappi e soluzioni sul lato debole. Valore tecnico immediato e prospettiva di plusvalenza. Profilo perfetto per un 4-2-3-1 dinamico. Contro: pressione mediatica costante, adattamento alla Serie A, necessità di una cornice chiara dentro e fuori dal campo. Servono regole interne, leadership forte, comunicazione pulita.

Sul tavolo si parla di una valutazione attorno ai 25-30 milioni

Con possibili percentuali sulla futura rivendita: cifre in linea col mercato recente per profili simili. Il resto è tattica. Un consiglio? Ascoltare il silenzio tra una notizia e l’altra. A volte dice più di un titolo. E se alla fine sarà davvero Roma, l’Olimpico lo capirà dal primo controllo orientato: quello in cui il pallone si ferma, lo stadio trattiene il respiro e il tempo, per un attimo, sembra farsi alleato.