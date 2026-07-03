Romagnoli dice addio ai tifosi della Lazio e conferma il suo trasferimento all’Al-Saad: il video messaggio durante la protesta contro Lotito

Una sera di cori, volti tesi e telefoni alzati. Nel mezzo della protesta contro Lotito, Alessio Romagnoli saluta i tifosi della Lazio e indica la sua nuova rotta: l’Al Sadd. Un addio che punge, perché tocca identità e appartenenza.

La scena che resta

Il difensore di 31 anni, faccia tirata ma tono calmo, che manda un video messaggio mentre attorno scorre la protesta contro Claudio Lotito. Non urla. Non sfida. Saluta. Ringrazia. E apre la porta. La piazza risponde di pancia: fischi per la società, applausi intermittenti per lui. È il calcio di oggi, dove le scelte private entrano nella sfera pubblica in pochi secondi.

Il rapporto con la curva

Per chi segue la Lazio, il nome di Alessio Romagnoli non è mai stato solo un cognome in distinta. È la storia del ragazzo cresciuto con il biancoceleste in camera, tornato a casa nel 2022 dopo anni da capitano al Milan. Da allora, decine di presenze tra Serie A ed Europa, un modo pulito di difendere, un carisma muto. Il rapporto con la curva è stato spesso diretto, a volte viscerale.

Il passaggio all’Al Sadd

Il punto centrale arriva a metà del video: Romagnoli conferma che andrà all’Al Sadd (spesso scritto anche Al-Saad), club del Qatar. Una frase breve, nessun giro di parole. È un passaggio che pesa perché a gennaio l’operazione era quasi fatta e poi si era bloccata all’ultimo. Oggi, invece, lui mette la faccia e fa un passo avanti. Restano da chiarire i dettagli. Al momento non ci sono comunicati ufficiali dei club. Mancano le formule, i tempi, le cifre. Lo diciamo netto: senza documenti e annunci, siamo nel perimetro di una conferma diretta del calciatore, non ancora dell’istituzione.

La scelta logica

La scelta ha una sua logica. Il mercato del Golfo attrae con progetti tecnici comodi e contratti pesanti. Per un trentunenne che ha già vinto, che ha raccolto applausi e critiche, può contare la qualità della vita, la centralità nel progetto, la possibilità di gestire il fisico. E c’è anche il fattore clima intorno alla Lazio: una contestazione lunga, richieste di investimenti, una squadra da rifare. In questo quadro, l’addio di un titolare diventa un segnale visibile.

Il contesto: protesta e appartenenza

Fuori dallo stadio o vicino al centro sportivo, i tifosi si sono ritrovati per contestare la gestione societaria. Striscioni, cori, richieste chiare. Il video messaggio di Romagnoli arriva dentro questa cornice. Non è un caso. Parla ai suoi, prima di parlare a tutti. È un gesto che vuole evitare il silenzio freddo dell’annuncio secco. E cerca un patto di sincerità: vi dico io dove vado, vi dico io perché me ne vado. Le parole precise non sono state diffuse in forma integrale e verificata; dalle clip condivise si coglie però il ringraziamento ai sostenitori e la conferma del trasferimento in Qatar.

Cosa manca all’ufficialità

Servono l’annuncio della Lazio, quello dell’Al Sadd, le visite mediche, la formula contrattuale. Romagnoli ha un accordo pluriennale a Roma, quindi il passaggio dovrà risolversi con una cessione o con un’intesa tra le parti. Le cifre circolano, ma non sono confermate. Finché non c’è una nota dei club, restiamo ai fatti: il calciatore ha salutato i tifosi e ha indicato la sua prossima destinazione.

Il calcio è tutto qui

Intanto resta l’immagine. Un professionista che sceglie, una tifoseria che chiede orizzonti, una società chiamata a rispondere. Forse il calcio è tutto qui: un addio al buio, una strada che si accende più avanti. E noi, nell’attesa, a domandarci se certe partenze non parlino anche un po’ di noi.