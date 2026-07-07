Calciomercato: Lulli ad Avellino, Pafundi alla Carrarese e Zanimacchia vicino al Padova – Le ultime notizie

Valigie pronte, telefonate che si incrociano, città che s’intestardiscono sul proprio sogno: il calciomercato vive di attese e di scatti improvvisi. In queste ore tre mosse raccontano bene l’aria che tira: esperienza dove serve, talento da accendere, coraggio nel provare l’affondo giusto.

C’è chi cerca solidità, chi vuole scintille, chi punta a svoltare. In mezzo, tifosi che aggiornano la home ogni due minuti. Il bello del calciomercato è tutto qui: in quel misto di logica e pancia, di tabelle Excel e intuizioni. Tre piazze calde si muovono in parallelo, con strade diverse ma uno stesso obiettivo: migliorarsi adesso, non domani.

A Sud, il progetto si fa concreto. In Toscana, l’idea è di alleggerire le spalle dei più giovani con una guida riconoscibile. E più a Nord, una porta che sembrava chiusa da mesi si sta riaprendo con discrezione. Fin qui solo indizi. Il punto, quello vero, arriva adesso.

Progetti che prendono forma: esperienza e talento

L’Avellino ha scelto di alzare il tasso di affidabilità in mezzo al campo: trattativa avanzata per Luca Lulli, centrocampista di lungo corso della Serie C. La mossa risponde a un bisogno semplice: mettere in regia una voce che sappia dettare i tempi anche quando la partita si sporca. Ad ora non risulta un comunicato ufficiale del club irpino; l’accordo è descritto come in dirittura, con firme attese a breve se non sorgeranno intoppi burocratici.

La Carrarese, che ha abituato la categoria a idee coraggiose, guarda in alto e spalanca la porta alla fantasia di Simone Pafundi (classe 2006). L’ipotesi più discussa è un prestito dall’Udinese per farlo crescere giocando. Parliamo di un talento che a 16 anni ha assaggiato la Nazionale maggiore: dettaglio che non si inventa e che dice tanto della sua tecnica. Al momento, però, l’operazione non è ufficiale: contatti vivi, intesa da rifinire su minutaggio e parte dell’ingaggio.

Ed eccoci al colpo che accende la curiosità dei neutrali. Il Padova è vicino a Luca Zanimacchia (1998), esterno d’attacco capace di saltare l’uomo e rifinire. Qui le parole pesano: “vicino” significa che i dialoghi sono caldi e la volontà c’è, ma mancano passaggi formali sulla formula (prestito con riscatto o trasferimento a titolo definitivo). Fonte societaria ufficiale, al momento, non pervenuta.

Cosa cambia in campo: incastri e prospettive

Con Lulli, l’Avellino guadagna un metronomo: copertura semplice, passaggio pulito, tempi letti con mestiere. È il profilo che, nei sabati complicati, tiene la squadra dentro la partita. Alla Carrarese, Pafundi può accendere la trequarti tra le linee: ricezione sul corto, giro-anche e ultimo passaggio. Se il contesto lo protegge, il salto di qualità è lì, a portata di mano.

Il Padova con Zanimacchia ragiona di ampiezza e strappi. L’esterno può partire largo e accentrarsi, oppure guidare la transizione. È una scelta di identità: vuoi provare a comandare le partite? Servono gambe e coraggio sulle corsie.

Capitolo tempi e firme. In questa fase la parola “ufficiale” fa la differenza. Per Lulli e Zanimacchia gli step sono caldi ma non chiusi; per Pafundi la cornice è definita, il quadro no. Niente fuochi d’artificio a effetto: solo un consiglio semplice, utile a chi segue minuto per minuto. Finché non c’è una nota del club, parliamo di accordi in corso d’opera.

A chi ama il calcio di provincia – quello delle bandiere sui balconi e dei bambini con la maglia troppo grande – queste mosse dicono una cosa chiara: non servono nomi roboanti per cambiare umore a una stagione. Serve riconoscersi in un’idea. E tu, che stai leggendo, in quale di queste tre storie ti vedi: nell’ordine rassicurante di Lulli, nella scommessa luminosa di Pafundi o nella corsa in fascia di Zanimacchia al crepuscolo di un sabato in curva?