Ouahbi, l’Antieroe del Marocco: ‘Più che in Me, Ho Fiducia nel Mio Lavoro’

Un uomo che lavora nell’ombra, che mette il mestiere davanti al proprio nome. Non cerca applausi, cerca il ritmo giusto: passo, respiro, ripetizione. In Marocco lo chiamano antieroe. Lui risponde con una sola cosa: lavoro.

C’è chi costruisce personaggi. E chi, come Ouahbi, costruisce giornate. Sveglia, taccuino, poche parole. In un Paese che sogna in grande e non dimentica le cadute, un profilo così trova spazio. Il Marocco ha imparato a riconoscere il valore della disciplina dopo anni di attese e una semifinale mondiale che ha alzato l’asticella per tutti. Da allora si apprezza chi fa, prima di dire.

“Mi dissero che non ero fatto per insegnare, Dio dà Dio toglie.” La frase non ha bisogno di un contesto lungo. Dice tutto del punto di partenza: il dubbio come compagno, l’umiltà come scelta. Non è la storia del genio incompreso, è la storia di chi ha preso la via stretta. Una via fatta di metodo, non di proclami.

Il suo modo di stare al mondo è semplice. Osserva, annota, prova. Non si innamora delle idee, si innamora dei dettagli. Quelli che, visti da vicino, cambiano un allenamento, un turno di lavoro, una lezione. In un campo o in un’aula, la regola è identica: obiettivi chiari, tempi breddi, esercizi ripetuti. Niente magia, tanta costanza.

Un profilo basso, risultati alti

Quando l’ambiente scalpita, lui rallenta. Fa una domanda, ne ascolta due. Nel gruppo costruisce ruoli e responsabilità. Chiede parole semplici, chiede gesti puliti. Sembra poco, ma nel quotidiano è tutto. È così che la pressione si scioglie e il “siamo bravi” diventa “sappiamo cosa fare”. Questo approccio non è romanticismo: riduce gli errori, riduce l’ansia, alza il livello minimo. Funziona nello spogliatoio, in fabbrica, in redazione.

C’è un dato che il pubblico capisce al volo: la resilienza si misura nelle giornate storte. Lì Ouahbi non cambia pelle. Difende il gruppo, mette il corpo davanti alle critiche, riporta la conversazione al lavoro. Non ci sono numeri ufficiali sul suo percorso che parlino da soli, e va bene dirlo. Ma c’è un tratto riconoscibile ovunque si chieda qualità: routine solide, feedback onesti, zero alibi.

Metodo prima dell’ego

Il punto centrale arriva quando, a metà strada, qualcuno gli chiede se crede in se stesso. Lui sposta l’asse, senza retorica: “Più che in me, ho fiducia nel mio lavoro.” È la frase di un antieroe. Non sminuisce il talento, lo mette al posto giusto. Prima viene la preparazione, poi l’intuizione. Prima l’ordine, poi l’istinto. La gente annuisce perché ci si riconosce: ognuno ha avuto un momento in cui il mestiere ha tenuto in piedi il coraggio.

Esempi concreti? Le micro-scelte che fanno la differenza. Tre esercizi ripetuti allo stesso orario. Una riunione in meno e un controllo in più. Un compito tagliato di cinque minuti per farlo bene. È così che si evitano gli strappi, è così che si arriva lucidi al momento caldo. Non c’è retroscena epico, c’è un artigianato paziente.

Alla fine rimane un’immagine: un gruppo che entra in campo con le idee chiare, o una classe che esce con una domanda in più e una paura in meno. Rimane anche una piccola provocazione per chi legge: e se la vera forza non stesse nell’essere speciali, ma nel rispettare il proprio metodo anche quando nessuno guarda? In quel silenzio, forse, si sente la voce giusta. Quella che non promette miracoli. Quella che, domani mattina, ti rimette a lavorare.