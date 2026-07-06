Gasp Punta su Tresoldi: Roma Vuole l’Italo-Tedesco come Vice Malen, Dovbyk in Partenza

Notte di mercato: telefoni che vibrano, aerei che atterrano, nomi che scivolano tra smentite e sorrisi a metà. Tra Trigoria e il Nord Europa si studia un incastro: un talento italo-tedesco, un esterno olandese che accende la fantasia, e un goleador pronto a cambiare stazione.

C’è una voce che gira da giorni, senza urlare. Dice che Roma e Nord si stanno guardando negli occhi. E aggiunge che, in questo gioco a incastri, conta tutto: tempistiche, profili, carattere. Anche i dettagli che non fanno titolo ma spostano gli equilibri.

Prima un appunto: il nome circolato in corsia preferenziale è quello del giovane italo-tedesco Nicolò Tresoldi. In Italia lo hanno già messo sul taccuino: anche Gasperini lo stima da tempo, e non è il solo. Classe 2004, cresciuto ad Hannover, gioca semplice, si muove bene senza palla, difende il pallone con mestiere. È un profilo “da campo”: utile, disciplinato, affamato. Quel tipo di attaccante che allena e che ascolta.

Nel frattempo, il vento del mercato ha portato a Roma un’idea forte: puntare su Donyell Malen come riferimento offensivo “elastico”, uno che parte largo, attacca la porta e si costruisce il tiro in un lampo. Malen non è un nove classico, ma se gli lasci trenta metri alle spalle diventa un problema. E qui entra la chiave del discorso.

Perché a metà storia arriva il punto: la Roma sta ragionando su Tresoldi come possibile vice Malen, cambio di rotta quando serve il nove “pulito”, quello che lega il gioco e apre corsie ai trequartisti. Niente fuochi d’artificio, piuttosto una scelta di equilibrio. E non è l’unica pista.

Si parla anche del “centravanti del Bruges”. Il profilo piace al tecnico giallorosso per struttura, attacco dell’area e abitudine ai ritmi europei. Non tutti i dettagli sono verificabili oggi, e i nomi restano coperti: normale, quando le trattative corrono e cambiano con una telefonata. Ma l’idea c’è, e ha gambe.

Profili e incastri tattici

Malen porta strappi e 1 contro 1. Con lui la squadra guadagna metri e imprevedibilità. Tresoldi offre gioco spalle alla porta, riempie l’area con tempi puliti e corre per due. Da “quinto” cambio che diventa titolare in notti pesanti. Il nove del Bruges garantirebbe presenza fisica e profondità costante: arma da usare quando la partita si incastra sul limite dell’area.

Perché sarebbe un’“operazione in discesa”? Qui torna un altro nome che fa rumore: Dovbyk. Capocannoniere in Spagna nell’ultima stagione, bomber verticale, specialista del primo palo. In caso di cessione, libererebbe spazio economico e tecnico, e il file Bruges salirebbe in cima alla pila. Non ci sono cifre confermate, quindi niente numeri: solo la logica di chi conosce il mercato e sa dove mettere la leva.

Cosa cambia per la Roma

Rotazioni più leggere: Malen titolare “fluido”, Tresoldi alternativa giovane con margini. Identità chiara: corsa, pressing, attacco dell’area con due registri diversi. Rischi? Tempi di ambientamento e l’ovvio salto di responsabilità per un 2004. Ma il campo, spesso, accorcia le distanze.

È il bello del mercato: immaginare un tridente e sentire già il brusio dell’Olimpico. Se la palla del destino rimbalza nel modo giusto, chi dei tre farà il primo gol sotto la Sud? E soprattutto: che suono avrà quel boato nella sera d’agosto?