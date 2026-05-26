Milan, il retroscena assurdo: rissa Ibra-Allegri, l’intervento di Tare

In casa Milan è una polveriera totale: rissa tra Ibrahimovic e Max Allegri, l’intervento di Tare a dividerli. Cosa è accaduto

A volte una stagione finisce molto prima dell’ultima partita. Succede quando i risultati iniziano a pesare meno degli sguardi, dei silenzi e delle tensioni che si respirano lontano dal campo. È lì che si capisce davvero se un gruppo è ancora unito oppure no. E nelle ultime ore, attorno al Milan, stanno emergendo dettagli che raccontano un clima ben più complicato di quanto si immaginasse.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League è stata soltanto l’ultima crepa di una struttura che, evidentemente, si stava già sgretolando da tempo. Il comunicato durissimo di RedBird, con gli addii immediati a Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, aveva fatto intuire la profondità della frattura interna. Ma i retroscena raccontati dalla collega Monica Colombo sul Corriere della Sera aggiungono dettagli pesanti e soprattutto molto significativi sul finale di stagione rossonero.

La lite tra Allegri e Ibrahimovic: il Milan spaccato dietro le quinte

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri sarebbe arrivato da tempo a un punto di non ritorno. Una convivenza diventata complicata, quasi impossibile, e culminata in un episodio che oggi assume tutto un altro peso.

Il retroscena parla di una lite avvenuta in un ristorante, nata apparentemente da una questione marginale legata al terzo portiere della prossima stagione. Ma chi vive il calcio sa bene che, spesso, certe discussioni non riguardano davvero l’argomento in superficie. Quello sarebbe stato soltanto il pretesto.

La tensione, infatti, sarebbe salita al punto da richiedere l’intervento di Igli Tare, costretto – secondo il racconto – a separare fisicamente Allegri e Ibrahimovic davanti anche a Giorgio Furlani. Una scena forte, quasi difficile da immaginare pensando al peso e all’esperienza dei protagonisti coinvolti.

Ed è probabilmente qui che si può leggere il vero punto di rottura del progetto tecnico rossonero. Perché quando allenatore e figura centrale della proprietà smettono di parlare la stessa lingua calcistica, tutto diventa più fragile. Anche le vittorie.

Il gol di Saelemaekers e quel silenzio che dice tutto

C’è poi un altro episodio raccontato dal Corriere della Sera che colpisce quasi più della lite stessa. Durante Milan-Cagliari, al momento del gol firmato da Saelemaekers, che aveva momentaneamente riacceso le speranze europee del Diavolo, soltanto Igli Tare si sarebbe alzato in piedi per esultare.

Gli altri dirigenti, invece, sarebbero rimasti freddi, immobili, quasi infastiditi dalla piega che la partita stava prendendo. Una scena che, se confermata, racconta tantissimo del clima interno vissuto nelle ultime settimane a Casa Milan.

Perché quel possibile accesso alla Champions League, secondo le indiscrezioni, avrebbe reso molto più complicato giustificare una rivoluzione totale. E forse qualcuno, dentro la società, aveva già deciso da tempo che il progetto tecnico dovesse comunque essere chiuso.

Ora il Milan riparte davvero da zero

Con l’uscita contemporanea di allenatore, amministratore delegato, direttore sportivo e direttore tecnico, il nuovo corso rossonero ripartirà praticamente da una pagina bianca. Gerry Cardinale ha scelto una strada netta, senza mezze misure, affidandosi soprattutto alla visione di Ibrahimovic per costruire il futuro.

Resta però una domanda che inevitabilmente accompagna ogni rivoluzione così profonda: basterà cambiare gli uomini per cambiare davvero il Milan?

Perché nel calcio moderno i risultati contano, certo. Ma contano anche gli equilibri interni, le relazioni, la fiducia reciproca. E quando emergono retroscena di questo tipo, viene spontaneo chiedersi quanto fosse davvero recuperabile uno spogliatoio – e una dirigenza – arrivati ormai al punto di rompersi anche lontano dai riflettori.