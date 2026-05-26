Juve, Spalletti all’attacco: resta e vuole Salah, i dettagli dell’operazione

Juventus, il segnale arriva dal silenzio: Spalletti prepara già la prossima sfida. Sogno Salah, i dettagli dell’operazione

Certe serate non finiscono al triplice fischio. Restano addosso, pesano nei corridoi degli stadi, nelle facce tese dei dirigenti e persino nelle parole scelte con attenzione davanti alle telecamere. Alla Juventus lo sanno bene. Il mancato accesso alla prossima Champions League è stato un colpo duro, forse più pesante di quanto si voglia far credere all’esterno. Eppure, proprio mentre attorno ai bianconeri cresceva il rumore delle critiche, dalla Continassa è arrivato un messaggio diverso. Più sottile, ma anche più significativo.

Non si è parlato di rivoluzioni immediate o di processi pubblici. Al contrario, sia Luciano Spalletti che Damien Comolli hanno mostrato una linea comune: andare avanti. Una scelta che racconta molto dello stato attuale della Juventus. Perché quando una società decide di confermare il progetto anche dopo una stagione deludente, significa che qualcosa dietro le quinte continua a essere considerato solido. E forse è proprio questo il punto da cui ripartire.

Spalletti resta al centro del progetto Juventus

Le parole di Spalletti non sono sembrate quelle di un allenatore in bilico. Anzi. Il tecnico toscano ha parlato da uomo pienamente coinvolto nella costruzione della nuova Juventus, usando spesso quel “noi” che nel calcio pesa quasi quanto una firma su un contratto. Un dettaglio tutt’altro che casuale.

La società, almeno pubblicamente, continua a sostenerlo. E anche Comolli ha ribadito che la mancata qualificazione alla coppa più importante d’Europa non cambierà i piani di crescita del club. Certo, senza gli introiti della Champions serviranno scelte più attente sul mercato, ma il messaggio fatto filtrare è chiaro: la Juventus non vuole ridimensionarsi.

In questo scenario diventa centrale il ruolo di John Elkann, l’uomo chiamato a dare l’ultima approvazione sulle strategie future. Spalletti lo ha citato apertamente, quasi a voler sottolineare che il dialogo con la proprietà è vivo e costante. E difficilmente un allenatore si esporrebbe così tanto senza avere ricevuto rassicurazioni precise.

Il sogno Salah accende il mercato bianconero

Ed è qui che il discorso si sposta inevitabilmente sul mercato. Perché le idee della Juventus non sembrano quelle di un club pronto a tirare i remi in barca. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello che farebbe esplodere l’entusiasmo dei tifosi: Mohamed Salah.

L’egiziano ha chiuso la sua lunga avventura con il Liverpool e adesso si guarda attorno. Arabia Saudita, MLS e altri top club europei osservano la situazione, ma la Juventus sogna il colpo capace di cambiare volto e mentalità alla squadra. Secondo diverse indiscrezioni, sarebbe proprio Spalletti a vedere in Salah il profilo ideale per leadership, personalità ed esperienza internazionale.

Naturalmente l’operazione resta complicata. Lo stipendio percepito dall’ex Roma al Liverpool è fuori portata per qualsiasi club italiano, ma il fatto stesso che il suo nome venga accostato ai bianconeri racconta bene le intenzioni della società. Non un mercato di sopravvivenza, bensì una ricostruzione ambiziosa.

Conte resta sullo sfondo, ma la Juventus vuole evitare nuovi scossoni

Nel frattempo, sullo sfondo resta inevitabilmente la figura di Antonio Conte. L’ex tecnico del Napoli è libero e il suo nome continua ad avere un fascino particolare per il mondo juventino. Però, almeno oggi, non sembrano esserci segnali concreti di un cambio imminente in panchina.

La sensazione è che la Juventus voglia evitare un’altra estate fatta di scosse continue. Dopo anni di cambiamenti, la priorità sembra essere quella di costruire finalmente una linea tecnica chiara e duratura. Spalletti lo sa, i dirigenti anche. E forse è proprio questo il vero bivio della prossima stagione: continuare a rincorrere soluzioni immediate oppure avere il coraggio di attraversare la tempesta senza cambiare rotta al primo vento contrario.

Perché alla fine il punto è tutto qui: la Juventus sta davvero preparando una rinascita silenziosa oppure siamo soltanto all’inizio di un’altra rivoluzione?