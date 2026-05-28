Juve, un sacrificio inevitabile? Un big destinato alla cessione

La Juventus è già concentrata sulla prossima stagione: la dirigenza lavora sul mercato e sembra certo l’addio di un big, il nome che agita la Continassa

C’è un momento, nelle stagioni complicate, in cui anche i silenzi iniziano a pesare. Alla Continassa lo sanno bene. Dopo settimane di riflessioni, analisi interne e facce tese, la sensazione è che la Juventus abbia ormai imboccato una strada precisa: per ripartire servirà una rinuncia importante. Non soltanto tecnica, ma anche emotiva.

Le parole dell’ad Damien Comolli hanno avuto il sapore della presa di coscienza definitiva. “Dovremo vendere un giocatore in più del previsto”, ha ammesso senza girarci troppo attorno. Una frase semplice, ma sufficiente per accendere immediatamente il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Perché quando una società come la Juve parla apertamente di sacrifici, significa che qualcosa si sta davvero muovendo dietro le quinte.

E in questo scenario, fatto di conti da sistemare e ambizioni da rilanciare, c’è un nome che continua a tornare con insistenza. Non per caso. Non per suggestione estiva. Ma perché gli indizi, uno dopo l’altro, stanno iniziando a convergere tutti nella stessa direzione.

Bremer tra ambizioni personali e necessità di bilancio

Il profilo che oggi sembra maggiormente destinato a lasciare Torino è quello di Gleison Bremer. Un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata quasi impensabile, soprattutto considerando il peso specifico del brasiliano all’interno della difesa bianconera. Eppure il calcio moderno, soprattutto quello europeo, vive di equilibri economici sempre più delicati.

Bremer, a 29 anni, sa di trovarsi probabilmente nel momento più importante della propria carriera. Le sue dichiarazioni delle scorse settimane non sono passate inosservate: “Voglio vincere”. Una frase breve, diretta, quasi inevitabile per un giocatore che sente di poter ancora competere ai massimi livelli internazionali.

La mancata qualificazione alla Champions League pesa inevitabilmente anche sulle prospettive sportive della Juve. Ed è qui che le esigenze del club e quelle del giocatore finiscono quasi per incrociarsi naturalmente. Da una parte la società deve alleggerire i costi e finanziare il prossimo mercato; dall’altra il centrale brasiliano cerca un progetto immediatamente competitivo.

Secondo diversi osservatori di mercato, il valore del difensore ex Torino si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto per una squadra chiamata a ricostruire senza gli introiti europei della massima competizione UEFA.

Premier League, Bayern e l’idea dello scambio che intriga Spalletti

Le pretendenti non mancano. In Premier League il profilo di Bremer piace parecchio sia al Liverpool sia al Manchester United. Club diversi, ma accomunati dalla ricerca di leadership difensiva e fisicità internazionale. Anche il Bayern Monaco, però, osserva attentamente la situazione.

Ed è proprio dalla Germania che potrebbe nascere uno scenario interessante per la Juventus. Nelle ultime ore, infatti, ha iniziato a prendere quota l’ipotesi di uno scambio con Kim Min-jae, difensore che Luciano Spalletti conosce benissimo dai tempi dello scudetto conquistato insieme al Napoli.

Il tecnico bianconero apprezza la solidità di Bremer, ma considera Kim più adatto a una costruzione moderna dal basso, caratteristica che la nuova Juve vuole sviluppare con maggiore continuità. Non è ancora una trattativa concreta, ma il fatto che se ne parli già con insistenza racconta molto delle idee che stanno maturando alla Continassa.

Intanto i tifosi osservano, divisi tra la comprensione delle esigenze economiche e la paura di perdere uno dei simboli più affidabili della rosa. Perché vendere un leader difensivo non è mai una scelta neutrale. Soprattutto quando la stagione successiva dovrebbe rappresentare quella del rilancio.

E allora la domanda resta sospesa, quasi inevitabile: la Juventus riuscirà davvero a ricostruire una squadra più forte passando attraverso una cessione così pesante? Oppure il rischio è quello di aprire un’altra crepa proprio nel momento in cui servirebbe maggiore stabilità?