Napoli, il bivio decisivo è arrivato: due nomi e una scelta che può cambiare tutto

Vincenzo Italiano o Max Allegri, De Laurentiis decide ed è pronto a puntare sul profilo giusto per la panchina del Napoli

Certe decisioni, nel calcio, si percepiscono prima ancora che vengano ufficializzate. Basta osservare i movimenti, ascoltare i silenzi, leggere tra le righe delle telefonate che si rincorrono fino a tarda sera. E in questo momento, attorno al Napoli, si respira esattamente quella tensione sottile che accompagna i giorni destinati a lasciare un segno.

L’addio di Antonio Conte ha aperto una ferita importante, ma anche una nuova possibilità. Perché dopo una stagione intensa, vissuta sempre sul filo delle aspettative, il club azzurro si trova davanti a una scelta che va oltre il semplice nome del prossimo allenatore. È una questione di identità, di visione, perfino di linguaggio calcistico.

Da una parte c’è l’esperienza pragmatica di Massimiliano Allegri. Dall’altra l’idea moderna e offensiva di Vincenzo Italiano. Due mondi diversi, due modi opposti di interpretare il calcio. E al centro di tutto resta lui, Aurelio De Laurentiis, chiamato ancora una volta a decidere quale direzione dare al futuro del Napoli.

Italiano convince De Laurentiis, ma c’è ancora un nodo da sciogliere

Nelle ultime ore il nome di Vincenzo Italiano ha preso quota in maniera concreta. Il tecnico piace da tempo al presidente azzurro, affascinato dalla sua idea di calcio aggressiva, verticale e propositiva. Un allenatore capace di dare identità alle proprie squadre e di valorizzare il talento attraverso il gioco.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’incontro andato in scena a Roma avrebbe lasciato sensazioni molto positive. Italiano avrebbe dato piena disponibilità al progetto Napoli, mostrando entusiasmo e apertura totale. Un dettaglio non banale in un momento storico in cui molte società italiane faticano a trovare tecnici pronti ad accettare pressioni così alte.

C’è però un ostacolo ancora da superare: il contratto con il Bologna. L’allenatore è legato al club rossoblù fino al 2027 e nelle prossime ore è previsto un faccia a faccia con la dirigenza emiliana per capire se esistano davvero le condizioni per separarsi.

Ed è proprio qui che la situazione si fa interessante. Perché De Laurentiis apprezza Italiano, ma non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui i tempi si allungassero o l’accordo con il Bologna diventasse complicato.

Allegri resta in corsa: Manna spinge, Napoli riflette

Ed ecco allora che ritorna forte il nome di Massimiliano Allegri. Un profilo completamente diverso rispetto a Italiano, ma che continua ad avere estimatori importanti dentro il club. Su tutti il direttore sportivo Giovanni Manna, che conosce bene Allegri dai tempi della Juventus e ne apprezza la gestione dei grandi spogliatoi.

I contatti tra le parti non si sono mai fermati davvero. Anzi, nelle prossime ore potrebbe andare in scena anche un incontro diretto con De Laurentiis. Un confronto faccia a faccia che servirà soprattutto a capire motivazioni, ambizioni e margini di manovra.

Allegri arriva da mesi complicati dopo l’esperienza al Milan, chiusa con un esonero pesante, ma resta uno degli allenatori italiani più vincenti dell’ultimo decennio. E in una piazza passionale come Napoli, la sua capacità di gestire la pressione potrebbe rappresentare un valore enorme.

Il dubbio, semmai, riguarda la compatibilità con il progetto tecnico. Il Napoli degli ultimi anni ha costruito consenso attraverso un calcio coraggioso, offensivo, riconoscibile. Ecco perché la candidatura di Italiano continua ad affascinare una parte importante dell’ambiente azzurro.

La sensazione è che tutto si deciderà in tempi brevissimi. De Laurentiis vuole chiudere presto e programmare il mercato insieme al nuovo allenatore. Ma in una corsa così equilibrata, spesso è un dettaglio a fare la differenza. Uno sguardo, una promessa, oppure quella convinzione che arriva solo quando capisci davvero chi può guidare il prossimo ciclo del Napoli.