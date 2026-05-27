Grosso Lascia il Sassuolo e si Prepara per un Biennale alla Fiorentina: Un Addio Carico di Aspettative

Un allenatore che ha già scritto una pagina d’Italia chiude una porta e ne apre un’altra. A Sassuolo il congedo ha il peso delle scelte irreversibili, a Firenze l’attesa ha il profumo di quelle estati in cui tutto può cambiare rotta.

Nel piazzale del centro sportivo del Sassuolo l’aria sa di trasloco. Non di fretta, ma di decisioni prese. Fabio Grosso, l’eroe di Berlino 2006, ha salutato l’ambiente neroverde. Lo ha fatto con il garbo di chi conosce il mestiere e sa che ogni panchina è una storia a sé. Le ricostruzioni convergono: siamo a un passo dall’addio. Ci sono passaggi formali da completare, certo. Ma il sentiero è tracciato.

Non c’è annuncio ufficiale sul prossimo capitolo. C’è però un quadro che prende forma, giorno dopo giorno. La Fiorentina lo guarda da vicino. E lavora su un biennale. È la formula che più convince le parti: tempo per incidere, pressione sostenibile, margini per un ciclo. Fin qui, i fatti che filano. Il resto è prudenza: niente fuochi d’artificio prima del comunicato.

Chi è oggi Fabio Grosso allenatore

Conosciamo la foto grande: il sinistro all’angolino contro la Germania, il rigore del Mondiale 2006, il grido che ha fatto il giro del Paese. Ma l’allenatore è altro. È studio, dettagli, strada lunga. Grosso ha costruito il suo profilo con pazienza. Ha lavorato nei settori giovanili, ha passato serate sulle lavagne tattiche, ha visto spogliatoi che non perdonano gli errori. Con il Frosinone ha messo insieme una promozione da manuale in Serie B nel 2022-23, squadra corta, idee chiare, giovani responsabilizzati. Poi la parentesi francese, dura e spigolosa. Una città importante, una panchina caldissima, una ferita anche fisica dopo l’aggressione al pullman. Quelle settimane lo hanno temprato. Non lo hanno definito.

Al Sassuolo ha trovato un club con una cultura precisa: valorizzare, ricostruire, far parlare il campo. Un contesto utile per testare metodo e nervi, in un campionato che cambia faccia in pochi mesi. E qui sta il punto: l’allenatore che oggi si affaccia alla Fiorentina non è la cartolina del 2006, è un tecnico che sa leggere il ritmo delle partite, che accetta la responsabilità delle scelte, che non cerca alibi.

Cosa cerca la Fiorentina con questo biennale

La Fiorentina viene da anni intensi. Finali europee sfiorate, un’identità riconoscibile, una città che pretende bellezza e sostanza. Serve un passo nuovo. Un progetto tecnico che tenga insieme coraggio e ordine. Un biennale è un patto chiaro: ti do tempo, tu mi dai direzione. Sembra la misura giusta per un gruppo che ha qualità diffuse e bisogno di fari. A Firenze non basta vincere qualche partita. Bisogna far convivere palleggio e verticalità, personalità e disciplina. È un equilibrio sottile, ma possibile.

Sull’organico, niente promesse vuote. Alcune scelte dipenderanno dal mercato, dai rinnovi, dagli incastri di giugno e luglio. Il profilo di Grosso, però, indica una tendenza: lavoro sul campo, linee strette, catene laterali vive, responsabilità ai giovani con due-tre senatori come architrave. L’idea di una squadra che corre ordinata, non che rincorre gli eventi.

Resta un margine di attesa. Non c’è ancora il sigillo, e in questi casi i dettagli contano: staff, tempi, clausole, calendario della preparazione. Ma il disegno regge. Il Sassuolo chiude con rispetto, la Fiorentina apre con curiosità. E il tecnico ex campione del mondo si gioca una seconda vita italiana su una panchina che toglie il sonno e accende l’anima.

In fondo, il calcio è questo: cambi di direzione che fanno rumore e silenzi che preparano i giorni grandi. A Firenze l’estate è lunga. Ti fidi dell’odore che viene dal campo? O aspetti il primo pallone che scotta alle otto di sera, quando lo stadio trattiene il respiro e capisci se una scelta diventa destino?