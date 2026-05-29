Trezeguet critica la Juve: ‘Troppi cambiamenti e errori di mercato. Vlahovic non basta per vincere trofei’

Un’icona che parla chiaro, uno spogliatoio che cambia faccia troppo spesso e un centravanti che non può reggere tutto da solo. Nel confronto tra memoria e presente, le parole di Trezeguet risuonano come un campanello d’allarme per chi sogna ancora una Juve concreta e vincente.

Il peso delle parole di Trezeguet

Hanno un peso diverso, le frasi di chi allo Stadium ha segnato con naturalezza. David Trezeguet non fa giri di parole. Indica la radice del problema: troppi cambiamenti, poca continuità, diversi errori di mercato. E un messaggio diretto ai giocatori: “Alla Juve fare bene non basta: servono trofei”. Non un attacco, più una sveglia.

Il cambiamento costante del club

Negli ultimi anni il club ha cambiato pelle più volte. Quattro allenatori dal 2019. Rotazioni in dirigenza e nei quadri sportivi. Un progetto che è ripartito di frequente, ma senza restare mai davvero uguale a se stesso. I dati raccontano un rallentamento: ultimo Scudetto nel 2019-20, l’ultima finale di Champions League nel 2017. In mezzo, una Coppa Italia riconquistata ma anche scosse fuori dal campo, come la penalizzazione del 2023 che ha pesato sull’Europa. Tutto vero, tutto verificabile. E tutto compatibile con l’idea di Trezeguet: senza rotta stabile, si fatica a costruire una squadra dominante.

Il ruolo di Dusan Vlahovic

È qui che entra in scena Dusan Vlahovic. Il serbo garantisce gol, carattere, presenza. È andato in doppia cifra in campionato in ogni stagione italiana dal 2020-21. Ma Trezeguet non lo mette in discussione: dice un’altra cosa. Un nove così, da solo, non basta. Servono struttura, catena di rifornimenti, automatismi. In altre parole: un progetto solido. Lo si vede nelle squadre che vincono oggi. Inter con continuità tecnica e acquisti funzionali. Real Madrid con un’ossatura chiara e inserimenti mirati. Manchester City che programma e ritocca, non stravolge.

La tesi di Trezeguet, senza sconti

“Svolte a tutti i livelli, ma così non c’è continuità.” Il punto è lì. Cambiare direzione a ogni estate crea frizioni. Un anno si punta sull’esperienza, quello dopo sui giovani, poi su ingaggi pesanti, poi su tagli. Le famose “occasioni” di mercato diventano zavorre se non entrano in un disegno. Chi gioca sente il pavimento muoversi. E la pressione cresce: “Alla Juve fare bene non basta, servono trofei.” È il codice genetico del club. Non bastano i buoni segnali. Serve la coppa sul tavolo.

La necessità di tornare a contare

Da tifosi, lo si capisce in fretta. Al bar, fuori da corso Vittorio, si discute di pressing e di seconde palle, ma in realtà si parla solo di questo: tornare a contare quando conta. Una semifinale europea con il cuore in gola. Una lotta Scudetto che non si spenga a marzo. È identità, non nostalgia.

Che cosa serve davvero adesso

Poche mosse, molto chiare. – Stabilità tecnica per tre stagioni di fila. – Profili funzionali, non nomi. – Una spina dorsale definita: portiere, centrale, regista, nove. – Un’idea condivisa su cui allenare i dettagli ogni giorno. Il resto è scelta di stile: pressing alto o blocco medio, non importa. Importa che duri.

Il ruolo di Vlahovic nel progetto

Vlahovic può essere la punta avanzata di questo disegno. Ma va messo nelle condizioni di ricevere meglio, più spesso, più pulito. Con esterni che attaccano lo spazio, con una mezzala che accompagna, con corner battuti per sfruttare la sua forza aerea. Non servono venti acquisti. Serve coerenza.

Le parole di Trezeguet come invito

Alla fine, le parole di Trezeguet non sono una sentenza. Sono un invito. A rimettere in linea ambizione e metodo. Perché la Juve, quando sceglie una strada e la percorre senza sviare, di solito ci arriva. La domanda è semplice: la prossima svolta sarà l’ultima o solo l’ennesima curva prima del rettilineo?