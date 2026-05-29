Il Milan cerca una nuova guida: il no che cambia tutti gli equilibri

Il Milan dopo l’esonero di Max Allegri punta ad un nuovo tecnico: Iraola ha detto no, tutti i nomi sull’agenda di Ibrahimovic

Certe volte un “no” pesa più di una firma. E in casa Milan, nelle ultime ore, la sensazione è proprio questa. Perché mentre i tifosi aspettavano un segnale chiaro sul nuovo allenatore, il club rossonero si è ritrovato improvvisamente davanti a una porta chiusa.

Non una trattativa saltata all’ultimo minuto, ma qualcosa di più sottile: la percezione che il progetto tecnico abbia ancora bisogno di una direzione precisa.

Il rifiuto di Andoni Iraola, infatti, ha lasciato dietro di sé più domande che certezze. Il tecnico basco era stato individuato come il profilo ideale da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per aprire un nuovo ciclo. Giovane, moderno, aggressivo nella proposta di gioco. Uno di quegli allenatori che oggi in Europa rappresentano una garanzia di crescita.

Ma il suo “no” racconta anche altro. Racconta di un club ancora in cerca della propria identità manageriale, mentre fuori da Milanello il mercato degli allenatori corre velocissimo.

Il rifiuto di Iraola e le crepe nel progetto rossonero

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla trattativa, Iraola non avrebbe mai realmente aperto al trasferimento in Italia.

L’ex Bournemouth, protagonista di una stagione sorprendente culminata con la qualificazione europea, avrebbe percepito maggiore stabilità altrove.

Su di lui si sono mossi con decisione sia il Bayer Leverkusen sia il Crystal Palace, due club che in questo momento offrono una struttura tecnica definita e una programmazione chiara.

Ed è proprio questo il punto che sta facendo discutere l’ambiente rossonero. Il Milan, oggi, sembra vivere una fase di transizione continua. L’uscita di scena di Massimiliano Allegri, ormai destinato al Napoli dopo l’addio di Antonio Conte, ha complicato ulteriormente i piani.

Nel frattempo si moltiplicano riunioni, contatti e strategie parallele tra proprietà e dirigenza. Da una parte Ibrahimovic spinge forte per Mauricio Pochettino, dall’altra Gerry Cardinale valuta con attenzione la linea più “aziendale” rappresentata da Ralf Rangnick.

La sensazione, osservando i movimenti del club, è che il Milan stia cercando non solo un allenatore, ma una figura capace di ridefinire l’intera cultura tecnica della società. Ed è qui che entrano in scena nomi come Ramon Planes, dirigente stimato per il lavoro svolto al Barcellona, e figure emergenti come Matthias Jaissle o Oliver Glasner. Profili diversi, ma accomunati da una filosofia moderna e internazionale.

Pochettino, Rangnick e il bivio che può cambiare il futuro

Il nome che oggi intriga di più resta quello di Pochettino. Non soltanto per il suo passato tra Tottenham, PSG e Chelsea, ma perché rappresenterebbe una scelta forte, riconoscibile, quasi identitaria. Le sue recenti parole a ESPN hanno lasciato aperto uno spiraglio: nessuna trattativa ufficiale, ma contatti indiretti e dialoghi che esistono davvero.

Il tecnico argentino, però, non arriverebbe da solo. Insieme a lui potrebbe sbarcare anche Ramon Planes, uomo mercato con un curriculum pesante e uno sguardo internazionale molto apprezzato da Cardinale. Una coppia che darebbe al Milan un’impronta europea, tecnica e progettuale.

Diversa invece la strada che porta a Rangnick. Più manager totale che allenatore tradizionale. Una figura divisiva, soprattutto dopo le vecchie frizioni con Ibrahimovic, ma che continua ad avere estimatori fortissimi all’interno della proprietà. Con lui arriverebbe probabilmente una rivoluzione strutturale, fatta di scouting aggressivo, giovani talenti e sostenibilità economica.

Nel frattempo il tempo passa, e il popolo rossonero osserva. Con curiosità, ma anche con un pizzico di inquietudine.

Perché il vero tema non è più soltanto chi siederà sulla panchina del Milan. La domanda che aleggia adesso è un’altra: quale Milan nascerà davvero da questo caos creativo?