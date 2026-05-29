Vlahovic al Napoli: Max Allegri vuole il bomber, la Juve trema

Vlahovic, il nuovo scenario che agita la Juve: Allegri può cambiare tutto. Il tecnico lo vorrebbe a Napoli, la posizione della dirigenza bianconera

Ci sono trattative che sembrano trascinarsi lentamente, quasi senza scosse. Poi basta un nome, una telefonata o un cambio in panchina per rimettere tutto improvvisamente in discussione. Ed è esattamente quello che sta succedendo attorno a Dusan Vlahovic, al centro di uno dei casi più delicati dell’estate della Juventus.

Fino a poche settimane fa il tema sembrava piuttosto lineare: trovare un accordo per il rinnovo oppure separarsi senza troppi rimpianti. Oggi, invece, lo scenario è diventato molto più intricato. Perché sullo sfondo è comparso ancora una volta Massimiliano Allegri, pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. E quando Allegri individua un attaccante come centrale nel suo progetto tecnico, difficilmente si limita a una semplice suggestione.

La sensazione è che il futuro del centravanti serbo possa trasformarsi in uno dei temi più caldi del mercato italiano. Non soltanto per motivi economici, ma anche per una questione di equilibri tecnici e strategici che coinvolgono due club destinati a muoversi molto nelle prossime settimane.

La trattativa per il rinnovo resta bloccata

Tra la Juventus e l’entourage di Vlahovic il dialogo non si è mai davvero interrotto, ma la distanza resta significativa. Il nodo principale riguarda il premio alla firma. La società bianconera sarebbe arrivata a mettere sul tavolo circa 3 milioni di euro, mentre il padre-agente Milos continua a chiederne almeno 8.

Sul fronte stipendio, invece, qualcosa si è mosso. L’attaccante serbo avrebbe aperto all’ipotesi di ridursi sensibilmente l’ingaggio pur di restare protagonista in un progetto tecnico importante. La proposta della Juventus si aggira intorno ai 6 milioni netti più bonus, cifra molto distante dagli attuali parametri contrattuali ma comunque significativa considerando il nuovo corso economico del club.

Eppure il tempo passa e la sensazione, dentro la Continassa, è che la situazione rischi di complicarsi ulteriormente. Anche perché attorno a Vlahovic continuano a muoversi club di altissimo livello. Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid restano vigili. Ora però c’è anche il Napoli, con Allegri pronto a spingere personalmente per portare il suo ex centravanti in azzurro.

Spalletti insiste: Vlahovic resta centrale nel progetto Juve

In questo intreccio di mercato, una figura sta provando a riportare ordine: Luciano Spalletti. Il tecnico toscano considera Vlahovic fondamentale per il futuro della Juventus e nel summit con la dirigenza ribadirà ancora una volta la necessità di fare uno sforzo economico per trattenerlo.

Non è soltanto una questione tecnica, ma anche strategica. Perdere il numero 9 significherebbe entrare in un mercato complicatissimo alla ricerca di almeno un nuovo centravanti di alto livello. I profili valutati finora — da Jonathan David a Lois Openda, passando per Kolo Muani e Mateta — non hanno ancora convinto pienamente.

Spalletti vede in Vlahovic un attaccante ancora incompleto ma con margini enormi. Uno che, in un contesto tattico più stabile e con maggiore fiducia attorno, potrebbe finalmente esplodere con continuità anche nei numeri. Ed è probabilmente questo il motivo che spinge il tecnico a insistere così tanto con la proprietà.

Intanto, però, Allegri osserva. E conosce perfettamente pregi, limiti e potenzialità del serbo. L’idea di ricostruire il Napoli partendo proprio da un centravanti fisico e dominante come Vlahovic intriga parecchio il nuovo allenatore azzurro che vede nel serbo ed in Hojlund una coppia potenzialmente esplosiva. Per questo la partita è ancora apertissima.

La vera domanda, a questo punto, è forse un’altra: la Juventus può davvero permettersi di perdere un giocatore come Vlahovic proprio mentre cerca di ripartire?