Juventus, il vertice che può cambiare tutto: dalla Continassa emerge una nuova direzione

Il vertice alla Continassa tra Spalletti e la dirigenza bianconera è stato chiarissimo: il tecnico ha presentato le sue richieste

Quanto può pesare una riunione quando una stagione si chiude ben al di sotto delle aspettative? A volte più di una partita, più di un mercato e persino più di un risultato sul campo. Nelle ultime ore, infatti, alla Continassa si è respirata un’atmosfera diversa. Non quella della celebrazione, ma nemmeno quella della resa. Piuttosto il clima di chi sa di aver sbagliato e vuole ripartire con idee chiare.

Il sesto posto conquistato in campionato e la conseguente qualificazione in Europa League hanno lasciato inevitabilmente scorie pesanti nell’ambiente bianconero. La mancata partecipazione alla Champions League rappresenta un colpo importante sotto il profilo sportivo ed economico.

Eppure, proprio da questo momento complicato, la società sembra intenzionata a costruire le basi del rilancio. L’incontro andato in scena il 29 maggio tra proprietà, dirigenti e Luciano Spalletti va letto esattamente in questa direzione: definire una strategia comune e individuare le priorità per riportare la Juventus ai livelli che storicamente le appartengono.

Spalletti e dirigenza, un piano condiviso per il rilancio della Juventus

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club e rilanciato da IlBianconero.com, dal summit della Continassa è emersa una volontà precisa: lavorare tutti nella stessa direzione, senza dispersioni o divergenze che possano rallentare la ricostruzione. Un segnale importante è arrivato direttamente dalla proprietà. John Elkann avrebbe infatti garantito il proprio sostegno per un calciomercato competitivo, nonostante le minori entrate derivanti dall’assenza nella massima competizione europea.

Chi segue da vicino le dinamiche del club sa quanto questo aspetto sia rilevante. Negli ultimi anni la società ha spesso dovuto trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e ambizioni sportive. Oggi, invece, il messaggio sembra essere chiaro: investire per tornare subito protagonisti. Un obiettivo che passa inevitabilmente dalla costruzione di una rosa più adatta alle idee del tecnico toscano.

Le richieste del tecnico: esperienza, personalità e innesti mirati

Se c’è una caratteristica che ha sempre contraddistinto le squadre di Spalletti, è la presenza di giocatori affidabili nei momenti decisivi. Non sorprende quindi che le richieste avanzate durante il confronto riguardino soprattutto profili esperti e pronti all’uso. Il primo tema riguarda il portiere.

Il rendimento di Michele Di Gregorio non avrebbe pienamente convinto l’allenatore, mentre la pista che porta ad Alisson appare al momento particolarmente complessa. La ricerca di un numero uno di esperienza resta dunque una priorità.

Attenzione poi alla difesa. Il nome che intriga maggiormente sarebbe quello di Kim Min-jae, difensore già protagonista in Serie A e considerato ideale per qualità tecniche e capacità di impostazione. Sullo sfondo resta anche la posizione di Bremer, che potrebbe diventare una pedina importante in ottica mercato. Ma non è tutto.

Il tecnico avrebbe chiesto anche un trequartista creativo, capace di muoversi negli spazi stretti e di accendere la manovra offensiva. Un identikit che ricorda molto quello di Brahim Diaz. Infine c’è il capitolo Dusan Vlahovic, ritenuto centrale nel progetto tecnico ma ancora lontano dal rinnovo di contratto.

La sensazione è che la vera partita della Juventus sia appena iniziata. Le promesse fatte alla Continassa dovranno presto trasformarsi in scelte concrete. E se il mercato dovesse davvero seguire le indicazioni di Spalletti, i prossimi mesi potrebbero raccontare una storia molto diversa da quella appena conclusa. La domanda che resta aperta è una sola: basteranno queste mosse per riportare i bianconeri dove tifosi e società vogliono tornare il prima possibile?