Spalletti insiste per Vlahovic: la Juve rilancia con priorità sul rinnovo. Continuano i contatti

Una stretta di mano che tarda, un filo di voce che corre tra uffici e campi: intorno a Dusan Vlahovic c’è movimento vero. E nella trama, tra pressioni tecniche e calcoli di club, spunta un nome pesante: Spalletti. La Juve, intanto, fa quadrato e rilancia sul rinnovo.

Luciano Spalletti ha ripetuto più volte un’idea semplice: in Italia servono punte che tengano su la squadra, che facciano reparto, che costringano le difese a girare la testa. Un manifesto tecnico che, volenti o nolenti, illumina profili come Dusan Vlahovic. Non è un dettaglio. È un contesto. E in questo contesto, la Juventus rimette al centro il proprio centravanti.

Dusan è sotto contratto fino al 2026. Il club ha aperto da settimane un canale stabile con l’entourage, guidato dall’agente Darko Ristic. I contatti proseguono. L’obiettivo è chiaro: prolungare e rimodulare. La priorità non è di copertina, è di progetto. La Juve vuole blindare la sua punta e allineare l’ingaggio a un percorso sostenibile, premiando gol e continuità. Sembra semplice, ma in realtà è un equilibrio tra campo e numeri.

Fin qui, i riscontri ufficiali parlano di dialoghi costanti e di un clima costruttivo. Sulle cifre nessuna conferma: niente numeri inventati, niente promesse in aria. C’è però una direzione, e coincide con il rilancio bianconero. Tenere Vlahovic significa proteggere una quota di gol “garantita” e una presenza che condiziona le partite. In stagione, lo si è visto nelle serate importanti: doppiette come quelle contro Lazio e Frosinone hanno raccontato un attaccante nel pieno del suo raggio d’azione, capace di colpire in area ma anche di far salire la squadra.

Perché blindare il numero 9 conviene alla Juve

Una prima punta strutturata dà identità. Vlahovic attacca il primo palo, minaccia la profondità, apre corridoi per gli inserimenti. È una calamita per i cross, ma anche un riferimento psicologico. Si allena così, col primo controllo “violento” che pulisce la palla e detta il tempo. A Continassa lo raccontano i dettagli: esercizi brevi, ripetuti, ritmo alto. Il repertorio è riconoscibile e, con continuità fisica, fa la differenza sulle 38 giornate.

Sul piano strategico, il rinnovo allunga l’orizzonte: toglie ansia da scadenza, stabilizza lo spogliatoio, permette al club di pianificare acquisti complementari (un’ala di strappo, un trequartista di rifinitura). Non è solo fedeltà, è ottimizzazione. E, nel frattempo, frena i rimbalzi di mercato: le sirene dall’estero esistono sempre per un 9 di quella taglia, ma un contratto lungo cambia i dialoghi e i prezzi.

Una trattativa che intreccia campo e bilanci

Qui torna il tema della sostenibilità. La Juve vuole restare competitiva in Italia ed Europa senza sforare. Un accordo “intelligente” con Vlahovic permette bonus legati a presenze, gol, traguardi. La logica è meritocratica e, nel calcio di oggi, necessaria. In parallelo, si ragiona su come valorizzarlo: più palloni puliti tra le linee, più riferimenti in area, più coraggio nel servire il primo passaggio verticale. Se l’idea è questa, si capisce perché qualcuno come Spalletti – da allenatore che ragiona di sistema – continui a ribadire l’importanza del ruolo. Per onestà: non risultano atti formali che lo coinvolgano nella trattativa. Ma il suo “peso culturale” sul valore del 9 è chiaro e ha un’eco concreta.

Una scena, per chiudere: allo Stadium, un bambino con la maglia numero 9 che si alza in piedi un attimo prima del cross. Sa cosa sta per succedere. Aspetta il tempo giusto, il suono secco della rete. Forse è tutto qui: che cosa saremmo disposti a fare, oggi, per difendere quell’attimo?